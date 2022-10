Dwa razy po 0:4

* Sokół Ostróda - Unia Skierniewice 0:4 (0:3)

0:1 - Maćczak (6), 0:2 - Kowalczyk (34), 0:3 - Sabiłło (43 k), 0:4 - Rosiński (79)

SOKÓŁ: Florczak - Kwiencer, Porębski, Klimek, Kiełtyka, Skok (31 Szałkowski), Musiński (76 Kopacz), Furman (72 Banul), Święty, Mysiorski, Kasprzyk

Sokół stanął przed szansą wygrania trzeciego spotkania z rzędu przed własną publicznością, ale tym razem rywal był zdecydowanie lepszy. Goście strzelaninę zaczęli już w 6. min po błędzie Klimka, potem Kowalczyk uprzedził bramkarza Sokoła Florczaka i Unia prowadziła 2:0. Trzeciego gola dla gości w 43. minucie z rzutu karnego strzelił Sabiłło, który wcześniej był faulowany przez Musińskiego. Po przerwie Unia dołożyła jeszcze jedną bramkę.

- Wydawało się, że dobrze weszliśmy w mecz, bo na początku mieliśmy swoje sytuacje - powiedział Janusz Bucholc, trener Sokoła. - Niestety, ich nie wykorzystaliśmy, po czym praktycznie sami sobie strzeliliśmy dwie bramki. Skorygowaliśmy ustawienie, zaczęliśmy się bardziej otwierać, a goście tylko czekali na kontry. Ten mecz boli, ale wiem, że wyciągniemy dobre wnioski i pójdziemy w dobrym kierunku.

* Broń Radom - Concordia Elbląg 4:0 (2:0)

1:0 - Szymczak (25 k), 2:0 - Kalinowski (45+2), 3:0 - Szymczak (52), 4:0 - Nowak (64)

CONCORDIA: Woźniak - Rękawek, Szawara, Edil (46 Miyamoto), Akubardia, Bukacki, Drewek (62 Błaszczyk), Radczenko, Jarzębski (62 Pelc), Szmydt (88 Bartosiński), Łęcki (76 Nestorowicz)

W Radomiu, elblążanie zagrali bez Ivana Spychki i Łukasza Kopki (kartki) oraz Huberta Szramki (chory), natomiast w kadrze meczowej znalazł się japoński napastnik Yudai Miyamoto. Concordia mogła świetnie rozpocząć mecz, bo już w 2. min piłka minimalnie przeleciała obok słupka gospodarzy. Ale był to jedynie dobry początek do złego meczu, bo w 25. min Broń objęła prowadzenie z rzutu karnego (faulował Gruzin Akubardia), a trzy minuty później mogło być już 2:0, bo radomianie trafili w poprzeczkę. Ale co się odwlecze, nie uciecze, więc w doliczonym czasie Concordia jednak drugiego gola straciła.

Po przerwie radomianie zdobyli jeszcze dwie kolejne bramki, a mogło być jeszcze gorzej, bo tuż przed końcem Woźniak obronił strzał z 5 m.

* Inne wyniki 10. kolejki: Błonianka Błonie - Pogoń Grodzisk Maz. 3:5 (1:2), Lechia Tomaszów Maz. - Legionovia Legionowo 1:1 (0:1), Ursus Warszawa - ŁKS II Łódź 2:2 (1:1), Świt Nowy Dwór Maz. - Olimpia Zambrów 2:0 (1:0), Mławianka Mława - Pilica Białobrzegi 6:2 (3:2), Legia II Warszawa - Warta Sieradz 4:1 (0:0), Pelikan Łowicz - Jagiellonia II Białystok 0:0.