Falowanie i spadanie olsztyńskiej Warmii

* Warmia Olsztyn - MKS Wieluń 30:26 (15:16)

WARMIA: Makowski, Kaczmarczyk - Mucha 1, Reichel 5, Stępień 3, Safiejko 2, Laskowski 3, Szniter 4, Konkel 2, Kopyciński, Sikorski 2, Zamełka, Skiba 6, Malewski 2

Warmiacy sezon zaczęli od dwóch spotkań wyjazdowych, w których zagrali ze zmiennym szczęściem. Najpierw zwyciężyli w Żukowie, po czym na tarczy wrócili z Piekar Śląskich. Dopiero w sobotę rozegrali pierwszy mecz w roli gospodarza, no i była to bardzo trudna rola, a nawet... horror, jak po ostatnim gwizdku sędziego ocenił Dariusz Molski, trener Warmii. - Było kilka faz w tym meczu, a nasza gra falowała - stwierdził olsztyński szkoleniowiec. - Wyszliśmy na prowadzenie, ale rywale nas dogonili, a potem nawet wygrywali czterema bramkami (19:15 w 36. min - red.). Strasznie dużo błędów popełniliśmy w pierwszej połowie i nie mogliśmy sobie z tym poradzić. W efekcie co odskoczyliśmy, to na własne życzenie wypracowaną przewagę zaraz traciliśmy. Na szczęście od stanu 25:25 zagraliśmy taką piłkę, szczególnie w obronie, jaką bym chciał, żebyśmy zawsze grali. Atak się rozkręcił i rzuciliśmy pięć bramek, tracąc tylko jedną. Zespół walczył do końca, pokazał charakter, a Daniel Makowski zamurował bramkę, co jest efektem jego ciężkiej pracy na treningach. Cały zespół zasłużył na pochwałę - nie ma wątpliwości trener Molski.

Warto dodać, że przed sobotnim meczem w Biskupcu spotkali się sponsorzy i partnerzy olsztyńskiego klubu, co było związane z rozpoczęcie projektu KLUB25. Zebrani goście, wśród których byli burmistrz Kamil Kozłowski oraz dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu Krzysztof Janczara, usłyszeli o planach pozyskania kolejnych sponsorów.

W 4. kolejce Warmia zagra w Sosnowcu z Zagłębiem.

* Inne wyniki 3. kolejki: Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź - Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 29:23 (14:11), Budnex Stal Gorzów - KPR Legionowo 21:21 (11:12), AZS-AWF Biała Podlaska - Nielba Wągrowiec 37:24 (20:13), Autoinwest Żukowo - Zagłębie Handball Team Sosnowiec 35:33 (15:13), ORLEN Upstream SRS Przemyśl - Handball Stal Mielec 31:35 (14:15), Śląsk Wrocław Handball - Padwa Zamość 33:25 (14:8).