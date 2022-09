Weekend z futbolem

Do tej pory ostródzka drużyna zgromadziła 10 punktów - wszystkie zdobyła od czasu, gdy trenerem Sokoła został Janusz Bucholc. Niestety, w ostatniej kolejce ostródzianie na wyjeździe przegrali z rezerwami ŁKS, mieli jednak pecha, bo w tym czasie pierwszy zespół ŁKS miał wolny termin, dlatego kilku pierwszoligowców wzmocniło trzecioligowe rezerwy.

Tym razem Sokół podejmie Unię Skierniewice, czołowy zespół obecnego sezonu. Co ciekawe Unia jeszcze nie wygrała w Skierniewicach, natomiast na wyjeździe odniosła już cztery zwycięstwa! Z kolei Sokół na własnym obiekcie jest bezkompromisowy, bo zanotował dwie wygrane i dwie porażki.

Po pauzie za żółte kartki powracają do gry Jakub Mysiorski oraz Mateusz Musiński. Tym razem żaden z piłkarzy Sokoła nie musi pauzować za nadmiar kartek. W ostatnim meczu z powodu kontuzji nie zagrał środkowy obrońca Szymon Dowgiałło, niestety, uraz jest na tyle poważny, że w rundzie jesiennej już go na boisku nie zobaczymy. Piłkarz wypożyczony ze Stomilu ma kontuzjowane kolano, jest już po rezonansie i teraz w klubie zastanawiają się, czy będzie potrzebny zabieg, czy też wystarczy jedynie zachowawcze leczenie.

* 10. kolejka, sobota: Sokół Ostróda - Unia Skierniewice (15), Broń Radom - Concordia Elbląg (14), Błonianka Błonie - Pogoń Grodzisk Maz. (15), Lechia Tomaszów Maz. - Legionovia Legionowo (16), Ursus Warszawa - ŁKS II Łódź (16), Świt Nowy Dwór Maz. - Olimpia Zambrów (15), Mławianka Mława - Pilica Białobrzegi (16), Legia II Warszawa - Warta Sieradz (12); niedziela: Pelikan Łowicz - Jagiellonia II Białystok (12).

PO 9 KOLEJKACH

1. Świt 22 22:9

----------------------------

2. Legionovia 20 23:11

3. Mławianka 20 24:16

4. Pogoń 19 15:9

5. Unia 15 6:5

6. Legia II 14 20:13

7. Pelikan 14 16:13

8. Lechia 14 13:11

9. Broń 12 16:15

10. Olimpia 11 11:14

11. Jagiellonia II 10 21:19

12. Sokół 10 15:17

13. Ursus 9 13:16

14. ŁKS II 8 11:16

15. Pilica 7 10:16

-----------------------------

16. Warta 7 10:18

17. Błonianka 4 8:24

18. Concordia 2 9:21

FORBET IV LIGA\\\ Na czele tabeli jest były trzecioligowiec z Wikielca, który po zdetronizowaniu Mamr, także byłego trzecioligowca, nie zamierza opuścić wygodnego fotela lidera. Tydzień temu Wikielec bez problemu na wyjeździe pokonał 5:1 Romintę Gołdap, a teraz podejmie Polonię Iłowo, będąc zdecydowanym faworytem.

Na potknięcie GKS-u czeka rywal zza miedzy, czyli iławski Jeziorak. Drużyna prowadzona w tym sezonie przez Daniela Madeja spisuje się w IV lidze nad wyraz dobrze, chociaż w okresie przygotowawczym działacze nie szaleli na rynku transferowym. Jeziorak zagra w tej kolejce u siebie z nieobliczalnym DKS Dobre Miasto. Drużyna Macieja Szostka potrafi wygrać w Barczewie lub w Giżycku, by potem przegrać u siebie z Motorem Lubawa.

W tym tygodniu doszło do kolejnej zmiany trenera - wcześniej z posadą pożegnał się Czesław Żukowski, a w jego miejsce w Polonii Lidzbark Warmiński zatrudniono Wojciecha Tarnowskiego. Ta zmiana była sporym zaskoczeniem, bo Polonia od początku sezonu jest w czołówce ligi. Inaczej jest w Huraganie Morąg, który jeszcze kilka lat temu grał z powodzeniem w III lidze oraz w Pucharze Polski, a teraz zajmuje ostatnie miejsce w IV lidze. Działacze podziękowali Fabianowi Wieliczce, który budował zespół na ten sezon, a w jego miejsce wrócił Andrzeja Malesa. Dobrze znany w Morągu, bo zespół prowadził już w poprzednim sezonie. Teraz czeka go ciężka misja uratowania Huraganu przed spadkiem.

* 9. kolejka, sobota: GKS Wikielec - Polonia Iłowo (13), Mamry Giżycko - Znicz Biała Piska (14), Olimpia Olsztynek - Tęcza Biskupiec (13), Pisa Barczewo - Polonia Lidzbark Warmiński (15:30), Motor Lubawa - Granica Kętrzyn (15), Jeziorak Iława - DKS Dobre Miasto (15:30), Huragan Morąg - Mrągowia Mrągowo (15:30); niedziela: Olimpia II Elbląg - Rominta Gołdap (15:30).



PO 8 KOLEJKACH

1. Wikielec 19 20:7

------------------------------

2. Jeziorak 17 24:14

3. Polonia 15 24:14

4. Mamry 15 21:18

5. Mrągowia 15 21:16

6. Znicz 14 20:13

7. Granica 12 15:12

8. Motor 12 15:16

9. Polonia 10 13:15

10. Olimpia 10 11:14

11. Dobre Miasto 10 20:16

12. Tęcza 10 13:14

13. Olimpia II 7 16:20

14. Rominta 7 10:24

15. Pisa 5 10:24

16. Huragan 4 11:27