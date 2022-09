Stomil lubi grać z rezerwami

II LIGA PIŁKARSKA\\\ Stomil ma za sobą dwa zwycięstwa z rzędu, co w tym sezonie jeszcze mu się nie zdarzyło. Teraz przed podopiecznymi Szymona Grabowskiego okazja do trzeciej wygranej, bo do Olsztyna przyjadą rezerwy Lecha (sobota, g. 15).

Po 12 kolejkach Stomil zajmuje 9. miejsce z dorobkiem 17 punktów. Drużyna ze stolicy regionu na początku sezonu grała bez fajerwerków, ale i bez wpadek (0:0, 6:2, 1:1, 2:2). Niestety, od piątej kolejki zaczęły się schody - w efekcie w sześciu kolejnych meczach olsztynianie zdobyli tylko pięć punktów przy bilansie bramkowym 3:8. Przebudzenie przyszło w pojedynku z rezerwami Śląska (1:0), po czym stomilowcy poszli za ciosem, na wyjeździe wygrywając 2:0 ze Zniczem, ówczesnym liderem. W Pruszkowie wynik otworzył młodzieżowiec Bartosz Florek, który jest nadzieją olsztyńskiej piłki. Wszyscy liczą, że jego talent wkrótce eksploduje i nikt nie będzie się musiał martwić o formę strzelecką Stomilu.

- Długo czekałem na tę bramkę - przyznał Bartosz Florek. - Fajnie, że w końcu się przełamałem, ale mam nadzieję, że to tylko początek i teraz worek z bramkami się otworzy. Nie chciałbym podawać jakiejś konkretnej liczby, ale mam nadzieję, że strzelę ich jak najwięcej.

Szkoleniowiec Stomilu Szymon Grabowski prawdopodobnie w sobotę wystawi identyczną jedenastkę jak w ostatnim meczu w myśl zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Tym bardziej że cały czas niezdolny do gry jest pomocnik olsztyńskiego zespołu Filip Wójcik, który ma kłopoty z mięśniem przywodzicielem.

Władze Stomilu nadal pracują nad poprawą frekwencji na olsztyńskim stadionie. A jest nad czym, bo w ostatnich spotkaniach trybuna kryta przy al. Piłsudskiego 69a świeciła pustkami - nie było na niej nawet tysiąca widzów. Spadek frekwencji w porównaniu z I ligą jest zrozumiały, bo jednocześnie poziom widowiska piłkarskiego spadł diametralnie. Dobra gra i rezultaty powinny jednak poprawić liczebność fanów Stomilu na spotkaniach domowych. Poza tym klub podejmuje działania marketingowe - na przykład powrócił do fajnej tradycji - sięgającej jeszcze czasów Ekstraklasy - druku biletów kolekcjonerskich. Od teraz co mecz na bilecie będzie widniała postać innego piłkarza. Tym razem będzie to pomocnik z Japonii Shun Shibata. Takie bilety można dostać w biurze klubu oraz w kasie przed meczem.

Sobotnim rywalem olsztynian będą rezerwy Lecha Poznań, które w II lidze grają od czterech sezonów. Młodzi piłkarze z Poznania kolejno zajmowali 13., 14. i 7. miejsce, a obecnie zespół trenowany przez Artura Węska jest w strefie spadkowej.

Na wyjeździe rezerwy Lecha do tej pory grały sześć razy, a ich bilans to jedno zwycięstwo (1:0 z Garbarnią), trzy remisy i dwie porażki.

Warto zauważyć, że Stomil lubi grać z rezerwami klubów z Ekstraklasy na własnym stadionie, o czym świadczy 6:2 z Zagłębiem II Lublin i 1:0 ze Śląskiem II Wrocław.

* W zaległym z 1. kolejki meczu Polonia Warszawa wygrała 3:2 (1:0) z KKS 1925 Kalisz.



* 13. kolejka, piątek: Garbarnia Kraków - Zagłębie II Lubin (15); sobota: Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg (14:30), Stomil Olsztyn - Lech II Poznań (15), Górnik Polkowice - Radunia Stężyca (18), Motor Lublin - Siarka Tarnobrzeg (17), Pogoń Siedlce - Wisła Puławy (15), Śląsk II Wrocław - Znicz Pruszków (13); niedziela: Polonia Warszawa - GKS Jastrzębie (18), KKS 1925 Kalisz - Hutnik Kraków (19).



PO 12 KOLEJKACH

1. Kotwica* 29 23:9

2. Polonia 23 23:14

------------------------------

3. Wisła 20 23:15

4. Znicz 20 18:16

5. Kalisz 19 23:18

6. Jastrzębie 19 14:12

------------------------------

7. Olimpia 18 18:13

8. Zagłębie II 18 20:25

9. Stomil 17 15:13

10. Górnik 15 14:16

11. Garbarnia* 14 23:22

12. Śląsk II 13 15:20

13. Radunia 12 22:25

14. Siarka 12 19:26

------------------------------

15. Lech II* 11 17:19

16. Pogoń* 10 14:19

17. Hutnik 10 20:29

18. Motor 10 12:22

* mecz mniej