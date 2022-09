Sobota w Biskupcu

Dla Makowskiego i spółki będzie to inauguracja ligowych zmagań na własnym parkiecie. Dla Szymona Muchy, Damiana Sznitera i Piotra Skiby będzie to też możliwość zaprezentowania się przed gościnną biskupiecką publicznością. A dla zespołu? Będzie to okazja na zdobycie kolejnych punktów, bo na własnym parkiecie warmiacy nie mogą sobie pozwolić na słabsze występy.

Sobotni rywale olsztynian do tej pory rozegrali tylko jeden mecz, w którym wygrali z Autoinwestem Żukowo. Warto przypomnieć, że z tą samą drużyną w pierwszej kolejce zwyciężyła Warmia, która jednak teraz ma problemy zdrowotne, bo w 2. kolejce urazów nabawili się obaj kołowi: Dominik Stępień doznał kontuzji lewego nadgarstka, natomiast Kuba Zemełka narzeka na stopę. Jest jednak spore prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden z nich na weekend będzie już gotowy.

Trener Dariusz Molski po ostatnim występie nie był zadowolony z gry i dużej liczby błędów. Kopyciński i spółka muszą też być bardziej skuteczni. Jeśli jednak zagrają podobnie, jak w pierwszej kolejce, to wynik rywalizacji z MKS Wieluń jest sprawą otwartą. W poprzednim sezonie w Biskupcu mecz pomiędzy obiema ekipami przyniósł mnóstwo emocji, a górą ostatecznie byli olsztynianie (23:22). W rewanżu w Wieluniu warmiacy ulegli 25:27. Wydaje się, że w sobotnie popołudnie dyspozycja dnia może zaważyć o sukcesie jednej z drużyn.

* Grupy zorganizowane – cena specjalna biletów; relacja na żywo w internecie – insports.tv