Roś, czyli mały też może dużo

Roś po raz drugi podjął rękawicę i jako jedyny reprezentant regionu będzie kontynuował rywalizację w II lidze. Podopieczni trenera Romana Skrzecza zainaugurują sezon w sobotę, podejmując we własnej hali Trójkę Żyrardów. Sportowo i organizacyjnie klub kontynuuje pracę rozpoczętą przed rokiem, gdy grupa działaczy podjęła się ambitnego planu stworzenia drużyny gotowej do zmagań poziomie, który w wielu klubach w Polsce oznacza zawodowstwo. Koszykarze z Pisza o takich warunkach wciąż mogą tylko pomarzyć, ale udało się zebrać grupę ambitnych zawodników, którzy chcą ciężko pracować, rozwijać się i pokazywać, że mały też może dużo.

Przygotowania do drugiego sezonu były nieco łatwiejsze, bo debiutanckie rozgrywki były skarbnicą doświadczeń i mocną weryfikacją.

Pracę z drużyną kontynuuje trener Roman Skrzecz, pod którego wodzą zespół „odpalił” w rundzie rewanżowej poprzednich rozgrywek, dzięki czemu zapewnił sobie utrzymanie.

Szkoleniowiec może liczyć na zawodników, którzy stanowili trzon drużyny, a latem dołączyło kilku kolejnych graczy. Największe oczekiwania dotyczą Patryka Andruka, pozyskanego z Żubrów Białystok, gdzie był podstawowym graczem, oraz Ukraińca Pavlo Bondarenki, byłego młodzieżowego reprezentanta kraju.

– Mamy grupę solidnych graczy podkoszowych. To moim zdaniem największa zmiana w naszym zespole przed startem nowego sezonu – mówi Roman Skrzecz. – Nastroje przed ligą nazwałbym umiarkowanie optymistycznymi. Praca, którą wykonujemy, przynosi dobre efekty, ale mamy nieco wąską kadrę, dlatego musimy liczyć, że będą omijały nas kontuzje. Wierzę w tych zawodników, widzę ich rozwój i mam nadzieję, że po prostu będziemy pokazywać się w każdym meczu z jak najlepszej strony.

Piszanie w ramach przygotowań zagrali w dwóch turniejach towarzyskich i oba wygrali. Na rozkładzie mają drugoligowca ze swojej grupy B, czyli Legion Legionowo, a także z grupy A, z którymi zagrali w Sopocie. Szkoleniowiec Rosia do wyników sparingów nie przywiązuje jednak większej wagi, przekonując, że to liga będzie prawdziwym wyzwaniem dla jego zespołu.

Niemniej drużyna pokazała, że nowym sezonie może znów przysporzyć powodów do radości. Dobre wyniki byłby piękną nagrodą dla całego piskiego środowiska koszykarskiego, bo wokół drużyny zebrało się grono wiernych fanów.

– Chcielibyśmy, żeby ten sezon trwał nieco dłużej niż tylko runda zasadnicza – mówi Zbigniew Bessman, prezes klubu. – Stawka będzie zapewne bardzo wyrównana, więc miejsce w czołowej ósemce i gra w play-offach byłyby dla nas dobrym osiągnięciem. Wiemy, że wynik sportowy jest bardzo ważny w działalności całego klubu. Utrzymanie się w poprzednim sezonie pokazało, że projekt pod nazwą Roś w II lidze miał sens. Teraz znów zapukaliśmy do drzwi wielu firm i instytucji, by szukać partnerów. Mamy drużynę na tym poziomie jako jedyni w województwie, więc to też ważny argument. Wciąż jest u nas skromnie, bo nie mogliśmy sobie pozwolić na angaż koszykarza ze Stanów Zjednoczonych, który studiuje w Krakowie i sam się do nas zgłaszał, ale pozyskaliśmy ciekawych zawodników. Liczę po prostu, że nowy sezon będzie dla nas dobry.

Rozgrywki w II lidze już ruszyły, ale piszanie rozpoczęli sezon od pauzy, bo ich wyjazdowy mecz z Lublinianką Basket Lublin został przełożony na prośbę gospodarzy. Pierwszym ligowym rywalem będzie zatem Trójka Żyrardów, a Roś podejmie rywali we własnej hali w sobotę.

W stawce drużyn z gr. B doszło do rotacji. Niepokonana w poprzednim sezonie Polonia Warszawa wywalczyła awans do I ligi, a ŁKS Łódź, czyli wicelider po rundzie zasadniczej, trafił do grupy A. Dokooptowane zostały za to Znicz Basket Pruszków, spadkowicz z I ligi, oraz Probasket Mińsk Mazowiecki i zespół z Lublina. Pierwsze mecze powinny pokazać, jaki układ sił będzie panował w nowych rozgrywkach.



* Turniej w Sopocie: Roś - NLO SMS PZKosz Władysławowo 67:64, Roś - AZS UMK Transbruk Toruń 71:57; turniej w Białymstoku: Roś - Żubry Białystok 56:63, Roś - Legion Legionowo 76:58.

* Wyniki 1. kolejki: Kolejarz Radom – Znicz Pruszków 77:105, Tur Bielsk Podlaski – Sokół Ostrów Mazowiecka 87:74, Probasket Mińsk Mazowiecki – Żubry Białystok 53:73, Energa Warszawa – Ochota Warszawa 101: 58, Legion Legionowo – AZS UJK Kielce 101:74, Trójka Żyrardów – Legia Warszawa 78:70, Lublinianka Lublin – Roś Pisz (przełożony); pauzowała Isetia Warszawa.

* 2 kolejka, Roś - Trójka (sobota, g. 13), AZS Kielce - Isetia, Tur - Kolejarz, Żubry - Legion, Znicz - Superis, Legia - Energa, Ochota - Sokół.

ŁUKASZ SZYMAŃSKI



ROŚ PISZ

* Rozgrywający: Mateusz Bessman, Mateusz Kazimierczuk, Maksymilian Turski

* Silny skrzydłowy: Kamil Zajkowski, Jan Świtaj, Pavlo Bondarenko

* Niski skrzydłowy: Patryk Andruk, Jakub Pellowski

* Rzucający obrońca: Jakub Stanisławajtys, Maciej Milewski, Kacper Rogalski, Artur Klimowicz, Rafał Moroz

* Środkowy: Mikołaj Lackowski

>>> Przybyli: Maksymilian Turski (Sportowa Politechnika Gdańsk), Patryk Andruk (Żubry Białystok), Kacper Rogalski (TKM Włocławek), Pavlo Bondarenko (Dnipro Dniprepietrowsk), Rafał Moroz (wznowił treningi)