Sezon fajnie jest zacząć od zwycięstwa

Nie można lepiej rozpocząć sezonu, jak od zwycięstwa - uśmiecha się Adam Sobczyk, prezes Hajduczka. - Aniela zrobiła to w świetnym stylu, pokonując rywalki w kolejnych walkach pucharowych. Przyjemnością było oglądanie jej rywalizacji, kiedy widzi się coraz dojrzalszego sportowo człowieka - podkreśla prezes i przypomina, że Aniela w tym sezonie jest najmłodszym rocznikiem w tej kategorii wiekowej. - Także jest to ogromny sukces naszej szablistki. Oczywiście pamiętajmy, że to początek sezonu, przed nami wiele turniejów, ciężkich treningów i pracy, walki o kwalifikacje na mistrzostwa Europy i świata. Jednak cieszmy się tu i teraz, bo mamy pierwszy w historii klubu wygrany Puchar Polski juniorów - nie ukrywa satysfakcji Sobczyk. A powody do radości ma spore, bo w Koninie bardzo dobrze zaprezentowali się również chłopcy - Krzysztof Dowgierd dotarł do ćwierćfinału, zajmując 5. miejsce.

W sumie na planszach rywalizowało 55 szablistów i 56 szablistek, w tym olsztynianie: Aniela Kozłowska, Julia Mikulska-Bąk, Elżbieta Mejłun, Antonina Dobies, Marta Rozmus, Krzysztof Kowalczyk i Paweł Zastawny.

Po walkach grupowych wszystkie zawodniczki awansowały do fazy play-off. Kozłowska, po przegranych dwóch walkach w grupie, była rozstawiona dopiero na 14. miejscu, w efekcie na drodze do finału miała bardzo trudne przeciwniczki. W pierwszym starciu pewnie pokonała 15:3 Julię Borowik (UKS 13 Białystok), po czym trafiała na szablistki Zagłębia Sosnowiec, wygrywając 15:11 z Karoliną Hofman i 15:9 z Zuzanną Lenkiewicz (liderka klasyfikacji juniorek w Polsce!). W półfinale olsztynianka pokonała 15:12 Zuzannę Poradę, by w finale ograć 15:11 jej siostrę Paulinę Poradę.

- Nie spodziewałam się, że mój pierwszy start jako juniorki zakończę zwycięstwem Pucharu Polski - przyznała Aniela Kozłowska. - Początek turnieju nie należał do najlepszych, jednak wiem, że to walki pucharowe decydują o końcowym wyniku. Przegrywasz, odpadasz - uśmiecha się Aniela, którą wspiera olsztyńska firma Sprint. - Z pojedynku na pojedynek czułam się pewniej, realizowałam założenia, które przekazali mi trenerzy Adam Sęczek i Mikołaj Grzegorek. Wynik świadczy o tym, że zrobiłam to bardzo dobrze - komentuje z uśmiechem Aniela. Jej zwycięstwo to pierwszy krok ku wywalczeniu kwalifikacji na mistrzostwa Europy i świata. - Czy się uda? Sezon jest długi, mamy wiele startów. To zwycięstwo napawa optymizmem, jednak trzeba zachować realizm. Z pewnością nie będzie łatwo - dodaje szablistka.

Z pewnością udany start zaliczyli także Krzysztof Dowgierd i Paweł Zastawny. Krzysztof pewnie wygrał wszystkie walki w grupie, a w drodze do ćwierćfinału pokonał 15:7 Aleksandra Makowskiego (Grodziski Klub Szermierczy) i 15:14 Filipa Józefowskiego (AZS AWF Katowice), by w ćwierćfinale uznać wyższość Konstantego Kutka (Victor Warszawa), przegrywając 10:15. Potem w walce o najlepszą ósemkę turnieju Paweł przegrał jeszcze 7:15 z Aleksandrem Denkiewiczem (Szabla Ząbki).

Warto przypomnieć, że Aniela Kozłowska jest uczennicą XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie, którego organ prowadzący realizuje obecnie inwestycję Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej. - Sukcesy naszych uczniów zdecydowały, że postanowiliśmy stworzyć dla nich jak najlepsze warunki rozwoju. Pragniemy, by to miejsce gromadziło jak największą liczbę młodych, dla których sport jest pasją życia lub sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu - zauważa Andrzej Olszewski, prezes Stowarzyszenia Świętej Rodziny.

Wyjazd szablistów wsparła olsztyńska firma Przemysłówka Holding.

* Miejsca zawodników Hajduczka: 1. Aniela Kozłowska, 20. Elżbieta Mejłun, 27. Julia Mikulska-Bąk, 31. Antonina Dobies, 34. Marta Rozmus; 5. Krzysztof Dowgierd, 9. Paweł Zastawny.

KrzyK