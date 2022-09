Dwie strony siatki

W półfinale siatkarze z Warmii i Mazur przegrali 1:3 (-23, -20, 21, -18) z LUK Lublin, a trener Javier Weber desygnował do gry: Joshua Tuanigę na rozegraniu, Bartłomieja Lipińskiego i Moritza Karlitka na przyjęciu, Mateusza Porebę i Taylora Averilla na środku, Karola Butryna na ataku i Jakuba Ciunajtisa na pozycji libero.

Natomiast w meczu o 3. miejsce Indykpol AZS zmierzył się z Projektem Warszawa, który dzień wcześniej w trzech setach uległ Ślepskowi Malow Suwałki. Trener Weber dokonał tylko jednej zmiany w wyjściowym składzie – zamiast Karola Butryna na ataku zagrał Jan Król. Kibice obejrzeli tylko trzy sety. W pierwszych dwóch olsztynianie przegrali do 22 i 18, natomiast w trzeciej partii Weber dokonał kilku zmian, wprowadzając m.in. Karola Jankiewicz, Robberta Andringę i Szymona Jakubiszaka. Mimo tych zmian warszawianie zwyciężyli do 23, w efekcie zespół z Kortowa zajął czwarte miejsce.

- Brakuje nam zgrania, ponieważ w takim składzie trenowaliśmy tylko cztery dni - wyjaśnił Mateusz Poręba, środkowy Indykpolu AZS. - Trener wie nad czym musimy popracować, wierzę, że każdy z chłopaków da z siebie sto procent, aby to wszystko poprawić.

W finale turnieju LUK przegrał 0:3 (-19, -21, -22) ze Ślepskiem.

> 1. kolejka PlusLigi, piątek: Jastrzębski Węgiel - GKS Katowice (17.30 Polsat Sport); sobota: Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (14.45 Polsat Sport), Asseco Resovia Rzeszów - Projekt Warszawa (17.30 Polsat Sport), LUK Lublin - Czarni Radom (20.30 Polsat Sport Extra); niedziela: Aluron Warta Zawiercie - Skra Bełchatów (14.45 Polsat Sport), Trefl Gdańsk - Barkom Lwów (17.30 Polsat Sport), Stal Nysa - Ślepsk Suwałki (20.30 Polsat Sport); poniedziałek: BBTS Bielsko-Biała - Cuprum Lubin (17.30 Polsat Sport).

* Reprezentacja Polski do lat 20 zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy. Włosi gładko wygrali dwa pierwsze sety, jednak Polacy podnieśli się po tych ciosach i doprowadzili do piątego seta. Niestety, w decydującej partii zdecydowanie lepsi byli Włosi, którzy w obecnym sezonie młodzieżowym wygrywają wszystko.



* Włochy – Polska 3:2 (19, 19, -24, -17, 6)

POLSKA: Kubicki (1), Majchrzak (11), Szymendera (5), Nowik (19), Kufka (10), Śliwka (16), Hawryluk (libero) oraz Kędzierski (libero), Olszewski (4), Biliński, Czerny, Gaweł

W drużynie marzeń imprezy znalazło się aż trzech Polaków:

> MVP: Alessandro Bovolenta (Włochy)

> rozgrywający: Kajetan Kubicki (Polska)

> przyjmujący: Luca Porro (Włochy), Aleksandar Nikołow (Bułgaria)

> atakujący: Tytus Nowik (Polska)

> środkowi: Jakub Majchrzak (Polska), Nicolo Volpe (Włochy)

> libero: Gabriele Laurenzano (Włochy)

* Drugoligowy AZS UWM wziął udział w przedsezonowym turnieju w Augustowie. Impreza miała charakter międzynarodowy, bo oprócz gospodarzy i olsztynian zagrały także zespoły z Litwy i Łotwy. Niestety, ekipa AZS UWM zajęła ostatnie miejsce po porażkach 0:3 z Litwinami i Łotyszami oraz 1:3 z Augustowem.

Rozgrywki II ligi olsztynianie rozpoczną 1 października od wyjazdowego meczu z Arką Chełm.

> Inne mecze 1. kolejki II ligi mężczyzn: Sparta Grodzisk Maz. - Lechia II Tomaszów Maz., Metro Warszawa - SMS PZPS II Spała, MOS Wola Warszawa - Czarni Rząśnia, KKS Kozienice - Trójka Międzyrzec Podlaski, Camper Wyszków - Centrum Augustów.

* 1. kolejka II ligi kobiet (1.10): AZS AWF Warszawa - Chemik Olsztyn, Pałac II Bydgoszcz - Wieżyca II Stężyca, AZS AS Uniwersytet Gdański - AZS UMK Toruń, AZS Warszawa - Sparta Warszawa, Krótka Mysiadło - Gedania Gdańsk.