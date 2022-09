Opłaca się być konkretnym. Stomil sprawił niespodziankę w Pruszkowie [zdjęcia]

STOMIL: Mądrzyk — Karlikowski (89 Kalisz), Szabaciuk, Tecław, Kubáň, Maćkowiak, Florek (60 Kurbiel), Spychała (76 Krawczun), Shibata, Żwir (89 Szypulski), Caetano,

W zapowiedzi spotkania pisaliśmy, że trener Szymon Grabowski ma spory komfort przy ustalaniu wyjściowej jedenastki na to spotkanie, ponieważ żaden piłkarz nie musi pauzować za żółte kartki oraz nie ma urazu czy kontuzji. Na ostatnim treningu uraz mięśnia przywodziciela zgłosił jednak Filip Wójcik i musiał zostać w Olsztynie. Pewnie gdyby nie ten uraz, to olsztyński szkoleniowiec nie zmieniałby zwycięskiego składu z meczu z rezerwami Śląska Wrocław. W miejsca Wójcika od pierwszej minuty zobaczyliśmy Michała Karlikowskiego, który ostatni raz w podstawowej jedenastce wybiegł pod koniec sierpnia w przegranym 0:1 meczu z KKS-em 1925 Kielce.

Pierwsze dwadzieścia minut spotkania nie zapowiadało, że Stomil wygra w Pruszkowie. Początek meczu zdecydowanie należał do gospodarzy, po jednej bezmyślnej stracie w środku pola w idealnej sytuacji znalazł się Shuma Nagamatsu, ale zawodnik Znicza spudłował.

Stomil wyszedł na prowadzenie po stałym fragmencie gry. Z rzutu rożnego dobrze dośrodkował Shun Shibata, a najwyżej w polu karnym wyskoczył napastnik Bartosz Florek i strzałem z głowy trafił do bramki, tym samym zaliczając premierowe trafienie w drużynie seniorów na poziomie centralnym.

Gospodarze od pierwszych minut drugiej połowy rzucili się do odrabiania strat, jednak olsztyńska obrona nie popełniła żadnego błędu. Mało tego — kolejnego gola w tym spotkaniu ponownie strzelił zespół ze stolicy Warmii i Mazur. W 66 minucie do bramki z bliskiej odległości trafił Karol Żwir, który wykorzystał dobre podanie wzdłuż pola karnego od Piotra Kurbiela.

Stomil wygrał to spotkanie zasłużenie. Optyczną przewagę na boisku mieli co prawda gospodarze, ale olsztyński zespół był bardziej konkretny w polu karnym przeciwnika. Znicz do tej kolejki wygrał wszystkie spotkania na własnym stadionie, aż przyjechał Stomil, który ostatni raz w Pruszkowie przegrał 12 lat temu.

Podopieczni Szymona Grabowskiego są niepokonani od 4 spotkań w II lidze, w tym czasie stracili tylko jednego gola i to z rzutu karnego w Jastrzębiu. Dla Stomilu zwycięstwo w Pruszkowie było także pierwszą wygraną w tym sezonie na wyjeździe.

— Pierwszy raz dorównaliśmy poziomem do naszych kibiców, bo dotychczas nas wyprzedzali, jeśli chodzi o organizację rozgrywek — mówił po spotkaniu Szymon Grabowski, trener Stomilu.

— Przygotowując się na spotkanie ze Zniczem, uczulaliśmy zawodników, jak groźny jest ten zespół w fazach przejściowych, szczególnie jeśli chodzi o przód. Drużyna z Pruszkowa ma tam bardzo dobrych napastników z Firlejem na czele. Zespół ten wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o chęć, werwę i zaangażowanie, z czym mieliśmy na samym początku problem. Jeśli chodzi o początek meczu, to mam pretensje, a poza tym nasza organizacja całościowa — i do przodu, i do tyłu — była na tyle dobra, że Znicz nie mógł sobie z nią poradzić. Idziemy cały czas w dobrym kierunku, będziemy mieli bardzo dobry materiał do analizy, co się tutaj wydarzyło — dodaje szkoleniowiec.

Kolejne spotkanie Stomil Olsztyn zagra na własnym stadionie z Lechem II Poznań. Mecz zaplanowano na sobotę (1 października) na godzinę 15:00.

• Radunia Stężyca — Olimpia Elbląg, niedziela 25 września, godz. 15.00



POZOSTAŁE WYNIKI 12. KOLEJKI:

• GKS Jastrzębie — Śląsk II Wrocław 1:0 (1:0)

• Wisła Puławy — KKS 1925 Kalisz 3:1 (1:1)

• Hutnik Kraków — Motor Lublin 1:3 (0:2)

• Siarka Tarnobrzeg — Górnik Polkowice 2:0 (1:0)

• Zagłębie II Lubin — Polonia Warszawa 1:2 (0:1)

• Lech II Poznań — Pogoń Siedlce, środa 5 października, 13:00

• Kotwica Kołobrzeg — Garbarnia Kraków, wtorek 4 października, 18:00 (w pierwotnym terminie odwołany z powodu powołania zawodnika gości do reprezentacji narodowej)

PO 12 KOLEJKACH

1. Kotwica* 29 23:9

2. Wisła 20 23:15

------------------------------

3. Polonia* 20 20:12

4. Znicz 20 18:16

5. Kalisz* 19 21:15

6. Jastrzębie 19 14:12

------------------------------

7. Zagłębie II 18 20:25

8. Olimpia* 17 16:11

9. Stomil 17 15:13

10. Górnik 15 14:16

11. Garbarnia* 14 23:22

12. Śląsk II 13 15:20

13. Siarka 12 19:26

14. Lech II* 11 17:19

------------------------------

15. Radunia* 11 20:23

16. Pogoń* 10 14:19

17. Hutnik 10 20:29

18. Motor 10 12:22

* mecz mniej

Emil Marecki