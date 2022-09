Robert Lewandowski cały w złocie

Spektakularny sukces pierwszej monety z serii „Droga do marzeń” z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego. Błyskawicznie wyprzedał się cały nakład „Talentu”, czyli pierwszego elementu piłkarskiej kolekcji, którą przygotowała Mennica Gdańska.

Byliśmy przekonani, obserwując świetną formę sportową Roberta Lewandowskiego i mając na uwadze nadchodzący Mundial, że monety z serii „Droga do marzeń” będą się cieszyć zainteresowaniem inwestorów, jednak tempo, w jakim wyprzedał się cały nakład srebrnego „Talentu”, przekroczył nawet nasze oczekiwania – podkreśla Wioletta Kordońska z Mennicy Gdańskiej.

Kibice, inwestorzy i kolekcjonerzy wykupili trzy tysiące dwuuncjowych monet ze srebra o próbie 999 oraz 200 monet kilogramowych. Monety będzie już można nabyć jedynie na rynku wtórnym. Warto dodać, że w dniu premiery (marzec 2022) moneta „Talent” 2 oz kosztowała 1799 zł, a dziś jej wartość to 2499 zł.

Za cięższą monetę trzeba było zapłacić 14 999 zł. Te kwoty nie odstraszyły jednak kupców, którzy błyskawicznie skorzystali z okazji. Dlaczego mowa o okazji, a nie wydatku? Bo takie monety kolekcjonerskie nie tylko ładnie wyglądają na półce i można się nimi pochwalić rodzinie i przyjaciołom, ale są też często znakomitą lokatą kapitału. Historia pokazuje, że drogocenne kruszce są odporne na inflację, a ponadto pierwsze monety z serii często znacznie podnoszą z czasem swoją wartość – pasjonaci numizmatyki, którzy chcą skompletować całą kolekcję, będą skłonni zapłacić za nią krocie, ze względu na ściśle limitowany nakład.

W ramach serii „Robert Lewandowski, Droga do marzeń”, przedstawiającej historię futbolowej kariery polskiego napastnika, do 2028 roku mają pojawić się kolejne części: „Zwycięzca” w 2023 roku, „Rekordzista” w 2024, „Król Strzelców” w 2025, „Kapitan” w 2026, „Najlepszy piłkarz” w 2027 oraz „Mistrz” w 2028 roku. Co mają zatem zrobić ci, którzy marzyli o „Talencie”, ale nie zdążyli kupić srebrnych monet?

– Już jesienią na rynek trafią złote monety z tej serii, w dwóch wariantach. Jednouncjowej przygotowaliśmy 200 sztuk, a mniejszej, zawierającej 1/10 uncji złota, będzie 1000 egzemplarzy. Niebawem będzie też szansa na zdobycie pięknej i rzadkiej monety w kształcie statuy. Warto zachować czujność i pospieszyć się z zakupem, bo - wnioskując po sprzedaży srebrnych monet - zapotrzebowanie z całego świata nie maleje – podkreśla Wioletta Kordońska.

