Podróż długa, ale za to udana

* SWD Wodzisław Śląski - Stomilanki Olsztyn 1:2 (0:1)

0:1 - Bida (21), 1:1 - Sarapata (49), 1:2 - Kędzia (75 k)

STOMILANKI: Ptaszek - Krech (46 Czarnecka), Kędzia, Taranowska, Libera, Bida, Sokołowska, Kałużna, Osajkowska, Rosiak (89 Korzec), Rabiega (71 Olender)



Wiosną boisko na olsztyńskich Dajtkach, na którym swoje mecze rozgrywają Stomilanki, zostanie zamknięte z powodu modernizacji tego wysłużonego obiektu. Dlatego prezes Dariusz Maleszewski do wszystkich ligowych rywali zwrócił się z prośbą o zmianę gospodarza - chodziło mu o to, żeby jesienią Stomilanki grały tylko w Olsztynie, a wiosną tylko na wyjeździe.

Niestety, między klubami z Olsztyna i Wodzisławia Śląskiego nie ma dobrej chemii, więc rywalki na taką zamianę się nie zgodziły, dlatego olsztynianki musiały ruszyć w daleką podróż.

W autobusie zabrakło jednak Wiktorii Skrzypińskiej oraz Eshter Sunday (ta druga to najlepsza zawodniczka olsztyńskiej drużyny) - był to efekt czerwonych kartek, które obie obejrzały w meczu z Resovią (0:0). Skrzypińska w najbliższym meczu już będzie mogła zagrać, ale Sunday jeszcze będzie musiała pauzować jedną kolejkę.

Mimo osłabienia Stomilanki wyszły na boisko bardzo zmotywowane, a prowadzenie objęły w 21. min za sprawą Oliwii Bidy. Do przerwy utrzymało się prowadzenie olsztyńskiego zespołu, ale zaraz po wznowieniu gry rywalki doprowadziły do remisu. Utrata bramki nie załamała Stomilanek, które dążyły do ponownego objęcia prowadzenia, no i w 75. min gola z rzutu karnego strzeliła Gabriela Kędzia. Tym samym czwarte zwycięstwo w tym sezonie stało się faktem.

- Było widać, że SWD bardzo chce wygrać - mówi Dariusz Maleszewski, trener Stomilanek. - Jednak to my zwyciężyliśmy, bo lepiej panowaliśmy nad piłką i dłużej się przy niej utrzymywaliśmy. Przez większą część mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Bardzo nas cieszy to zwycięstwo, robimy swoje i idziemy do przodu.

Po pięciu kolejkach Stomilanki zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Co ciekawe dotychczas grały z drużynami, które zajmują miejsca 2-6. Wszystko wskazuje więc na to, że kolejne spotkania powinny był łatwiejsze, bo zagrają z rywalami z niższych rejonów tabeli.

W 6. kolejce przeciwnikiem olsztynianek będzie Polonia Środa Wielkopolska. Zgodnie z terminarzem Polonia miała być gospodarzem, ale zgodziła się na zmianę pod warunkiem, że mecz odbędzie się tydzień później niż planowano (czyli 1 października zamiast 24 września). No i tak też będzie, bo na początku października oba zespoły mają wolny termin (w rozgrywkach ligowych jest wtedy przerwa ze względu na reprezentację).

* Inne wyniki 5. kolejki: Skra Częstochowa - Marcus Gdynia 4:0, Trójka Staszkówka/Jelna - Bielawianka Bielawa 5:1, Rekord Bielsko-Biała - Ząbkovia Ząbki 4:1, Resovia - UKS SMS II Łódź 3:0.

EMIL MARECKI

I LIGA KOBIET

1. Stomilanki 13 15:4

2. Rekord 12 12:7

3. Trójka 9 23:9

4. Resovia 8 9:5

5. SWD 7 10:8

6. Skra 7 9:8

7. Bielawianka* 6 6:12

8. Polonia* 4 6:7

9. Ząbkovia* 4 4:5

10. Marcus* 1 2:11

11. UKS SMS II* 0 2:22

* mecz mniej