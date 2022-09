III-ligowe derby w Ostródzie. Concordia zagra z Sokołem już pod wodzą nowego trenera

PIŁKA NOŻNA\\\ Dzisiaj (sobota 17 września) w Ostródzie dojdzie do III-ligowych derbów województwa warmińsko-mazurskiego. Sokół zagra u siebie z Concordią, której nie prowadzi już Krzysztof Machiński — nowym szkoleniowcem drużyny z Elbląga został jego dotychczasowy asystent, Janusz Buczkowski. Początek spotkania o godzinie 16:00.

Obydwa zespoły nie rozpoczęły sezonu tak, jakby sobie tego życzyły. Sokół zaczął od czterech porażek z rzędu, co zaowocowało zmianą szkoleniowca. Dominik Bednarczyk musiał odejść, a w jego miejsce ściągnięto z DKS-u Dobre Miasto Janusza Bucholca. I trzeba przyznać, że był to strzał w dziesiątkę w wykonaniu działaczy klubu z Ostródy. Nowy trener zdołał w trzech meczach wywalczyć siedem punktów, co wywindowało zespół blisko środka ligowej tabeli. W ostatnim meczu ligowym Sokoły wygrały na wyjeździe 3:2 z Olimpią Zambrów.

Działacze Concordii także myśleli o zmianie trenera i ostatecznie zdecydowali się na takie rozwiązanie. Beniaminek III ligi pod wodzą Krzysztofa Machińskiego zgromadził dotychczas tylko punkcik, czego efektem jest ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Zespół z Elbląga jest jedynym, który w tym sezonie jeszcze nie zdołał wygrać.

Jednym z kandydatów do objęcia sterów miał być Wojciech Figurski, ale ostatecznie zwlekano z podjęciem decyzji i ten szkoleniowiec znalazł miejsce zatrudnienia w Polonii Lidzbark Warmiński. Wczoraj Concordia poinformowała na swoim portalu internetowym, że Krzysztof Machiński nie jest już trenerem trzecioligowej drużyny.

— Dotychczasowy szkoleniowiec pomarańczowo-czarnych złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji po ostatnim, przegranym 2:3 meczu ligowym z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Elbląski zespół w najbliższym czasie trenować będzie Janusz Buczkowski, do tej pory asystent pierwszego trenera Słoników, który poprowadził już drużynę w środowym, zakończonym zwycięstwem 4:2 meczu pucharowym w Morągu — czytamy w social mediach MMKS-u.

Obydwa zespoły do derbowego spotkania podejdą podbudowane zwycięstwami w Wojewódzkim Pucharze Polski. Sokół rozstrzelał się w Miłakowie zdobywając 7 goli w pojedynku z A-klasowym MKS-em. Concordia miała cięższe zadanie, bo grała — jak już wiemy — w Morągu z Huraganem. Elbląski zespół wygrał 4:2, a hat-trickiem popisał się Szymon Drewek, który wszystkie gole zdobył po strzałach głową.

— W żadnym ze spotkań nie brakuje nam zaangażowania, ale brakuje nam skuteczności, trochę cwaniactwa i efektem tego jest brak zwycięstw — ocenia Janusz Buczkowski, nowy trener Concordii. — Nasz rywal po spadku z II ligi też niczym specjalnym się nie wyróżnia w tej lidze, ale ma już na koncie siedem punktów, opuścił strefę spadkową i teraz spokojniej może podchodzić do każdego ze spotkań. Faworytem w tym meczu są ostródzianie, ale jak to bywa w derbach, wynik jest sprawą otwartą. Będziemy walczyć o punkty, a o rezultacie może zadecydować nawet jedna bramka — dodaje.

Do zespołu Concordii po trzytygodniowej przerwie z powodu czerwonej kartki powraca Mateusz Szmydt i to jest duże wzmocnienie zespołu. Natomiast pod znakiem zapytania stoi występ Gruzina Badria Akubardii (uraz), a także Aleksa Łęckiego (jest chory).

Mecze 8. kolejki

piątek:

Lechia Tomaszów Maz. — ŁKS II Łódź 2:1

Broń Radom — Pilica Białobrzegi 1:1

sobota:

Błonianka Błonie — Jagiellonia II Białystok

Pogoń Grodzisk Maz — Legionovia Legionowo

Sokół Ostróda — Concordia Elbląg

Ursus Warszawa — Olimpia Zambrów

Świt Nowy Dwór Maz — Warta Sieradz

Mławianka Mława — Legia II Warszawa

niedziela:

Pelikan Łowicz — Unia Skierniewice,

PO 7 KOLEJKACH

1. Świt 18 19:7

------------------------------

2. Mławianka 18 20:12

3. Legionovia 16 18:9

4. Pogoń 15 12:7

5. Pelikan 14 14:7

6. Lechia* 13 13:11

7. Broń* 11 16:15

8. Unia 11 4:4

9. Legia II 10 12:9

10. Olimpia 9 8:11

11. Jagiellonia II 7 15:16

12. Sokół 7 12:14

13. Ursus 7 9:12

14. Pilica* 7 9:14

15. ŁKS II* 5 9:15

------------------------------

16. Warta 5 7:15

17. Błonianka 4 5:13

18. Concordia 1 7:18

* mecz mniej

Emil Marecki, Jerzy Kuczyński,