Nie ma Kuna, ale jest Dawidowicz. Czesław Michniewicz ogłosił powołania do kadry

PIŁKA NOŻNA\\\ Czesław Michniewicz ogłosił listę piłkarzy powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Tym razem próżno szukać na niej pochodzącego z Węgorzewa Patryka Kuna, ale jest za to pochodzący z Ostródy Paweł Dawidowicz.

Reprezentacja Polski we wrześniu rozegra dwa spotkania w ramach Ligi Narodów. W następny czwartek (22 września) z Holandią w Warszawie na Stadionie Narodowym oraz w niedzielę (25 września) z Walią w Cardiff. Obydwa spotkania rozpoczną się o godzinie 20:45.

Na poprzednie zgrupowania reprezentacji Polski powołania otrzymywał Patryk Kun, były piłkarz m.in. Vęgorii Węgorzewo i Stomilu Olsztyn. Obecnie to podstawowy zawodnik Rakowa Częstochowa. Czesław Michniewicz nie dał jednak szans debiutu zawodnikowi pochodzącemu z naszego regionu. Kunowi brakowało doświadczenia na arenie międzynarodowej. Zdobył ją co prawda w tegorocznych eliminacjach Ligi Konferencji, ale najwidoczniej okazało się to za mało na kolejne powołania.

Na liście znalazł się za to Paweł Dawidowicz, który w wielki europejski świat futbolu wyruszył z Sokoła Ostróda. Zawodnik wrócił do zdrowia po zerwanych więzadłach i powoli odzyskuje pierwszy skład w Hellas Verona. W tym sezonie wystąpił już w trzech spotkaniach Serie A.

W polskim internecie ponownie rozpętała się dyskusja nad brakiem powołania dla pochodzącego z Olsztyna bramkarza Rafała Gikiewicza, który ma za sobą kolejne dobre spotkania w Bundeslidze, w której zagrał już ponad 100 spotkań. Cały czas żaden selekcjoner nie chce mu jednak dać szansy pokazania się w reprezentacji Polski.

Na liście powołań jest kilku debiutantów, jak np. Jakub Piotrowski z Łudogorca Razgrad, który w 2017 roku grał przez kilka miesięcy w Stomilu Olsztyn, trafiając na Warmię na wypożyczenie z Pogoni Szczecin.

Reprezentacja Polski szykuje się na rozpoczynający się w listopadzie Mundial. Dwa spotkania w Lidze Narodów mają w tym pomóc. Do tych meczów należy podejść bardzo poważnie, bo warto się utrzymać w tych rozgrywkach. Gra w Lidze Narodów na najwyższym szczeblu to gwarancja spotkań z drużynami ze światowego topu, jak np. ze wspomnianą Holandią czy Belgią. Polska na ten moment w swojej grupie zajmuje 3. miejsce z 4 punktami na koncie. Ostatnia drużyna z tabeli spada do niższej dywizji.

POWOŁANIA DO KADRY DOSTALI:

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Spezia Calcio), Radosław Majecki (Cercle Brugge KSV), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn),

Obrońcy:

Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento Calcio), Robert Gumny (FC Augsburg), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Arkadiusz Reca (Spezia Calcio), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63),

Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Karol Linetty (Torino FC), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Michał Skóraś (Lech Poznań), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina),

Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus FC), Krzysztof Piątek (US Salernitana 1919), Karol Świderski (Charlotte FC),

Emil Marecki