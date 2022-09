W środę gramy ze Słowenią

Do czołowej ósemki mistrzostw Europy awansowali czterej koszykarscy potentaci (Słowenia, Francja, Hiszpania i Grecja), groźni Niemcy i Finowie (w fazie grupowej mocno obili Polaków) oraz Włosi, którzy w 1/8 finału sprawili olbrzymią sensację, ogrywając 94:86 Serbów. Stawkę uzupełniają Polacy, na których absolutnie nikt nie stawiał, bo szczytem marzeń wydawało się wyjście z grupy. Tymczasem nie dość, że wyszli z trzeciego miejsca, to na dodatek w ćwierćfinale poradzili sobie z mocną Ukrainą.

Awansować do półfinału będzie jednak im niezmiernie trudno, bo Słoweńcy to murowany faworyt do podium. Dość powiedzieć, że bronią mistrzowskiego tytułu zdobytego pięć lat temu.

Ćwierćfinały EuroBasketu

* Hiszpania - Finlandia (wtorek, 17.15)

* Niemcy - Grecja (wtorek, 20.30)

* Francja - Włochy (środa, 17.15)

* Słowenia - Polska (środa, 20.30)

>>> Wszystkie mecze na żywo można obejrzeć w TVP Sport

* Miejsca 9-16: 9. Serbia, 10. Turcja, 11. Chorwacja, 12. Ukraina, 13. Czarnogóra, 14. Belgia, 15. Litwa, 16. Czechy