Mamry znowu zwycięskie

PIŁKA NOŻNA\\\ W IV lidze Mamry wróciły do gry! Po porażce w zeszłym tygodniu spadkowicz z III ligi ponownie zgarnął komplet punktów. Podopieczni Przemysława Łapińskiego wygrali na wyjeździe w Kętrzynie z Granicą.

Udany debiut w roli trenera zaliczył natomiast Wojciech Figurski, bo Polonia Lidzbark Warmiński pokonała Olimpię II Elbląg. Do sporej niespodzianki doszło z kolei w Jezioranach, gdzie DKS Dobre Miasto na czas modernizacji swojego stadionu rozgrywa swoje spotkania. Podopieczni Maciej Szotka przegrali tam 0:1 z Olimpią Olsztynek.

Wysokie zwycięstwa odniosły Motor i Mrągowia, natomiast na własnym obiekcie nadal nie może wygrać Tęcza.

Do największej niespodzianki szóstej kolejki doszło jednak w Białej Piskiej, gdzie spadkowicz z III ligi przegrał 1:3 z beniaminkiem forBET IV ligi. Dla Rominty było to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie!

* Huragan Morąg - Motor Lubawa 2:6 (1:2)

0:1 - Krzywicki (5), 0:2 - Zelmański (8), 1:2 - Dec (19), 1:3 - Gerka (48), 1:4 - Nawrocki (55), 2:5 - Januszkiewicz (65), 2:6 - Nawrocki (90)

* Mrągowia Mrągowo - Pisa Barczewo 4:1 (1:0)

1:0, 2:0 - Rybkiewicz (2 k, 55), 3:0 - Skonieczka (66), 3:1 - Nawate (76), 4:1 - Bojarowski (89)

* DKS Dobre Miasto - Olimpia Olsztynek 0:1 (0:0)

0:1 - Pechta (56)

* Granica Kętrzyn - Mamry Giżycko 0:2 (0:0)

0:1 - Dymiński (68), 0:2 - Wiszniewski (77)

* Polonia Lidzbark Warmiński - Olimpia II Elbląg 3:1 (2:0)

1:0 - Bogdański (25), 2:0 - Maciążek (27), 3:0 - Sobolewski (51), 3:1 - Czernis (66)



* Tęcza Biskupiec - GKS Wikielec 1:2 (1:2)

0:1 - Kujawa (12), 1:1 - Tomczuk (32), 1:2 - Preuss (40)

* Znicz Biała Piska - Rominta Gołdap 1:3 (1:0)

1:0 - Pietkiewicz (41), 1:1, 1:2 - Paszkowski (61, 67 k), 1:3 - Litwiński (90)

PO 6 KOLEJKACH

1. Mamry 15 18:7

2. Wikielec 13 13:5

3. Polonia LW. 12 17:10

4. Mrągowia 12 12:9

5. Znicz 11 17:10

6. Jeziorak 11 14:9

7. Motor 9 10:9

8. Olimpia 7 8:10

9. Olimpia II 7 14:15

10. Dobre Miasto 7 12:13

11. Polonia Ił. 7 10:14

12. Granica 6 10:11

13. Pisa 5 9:16

14. Tęcza 4 5:11

15. Huragan 4 10:19

16. Rominta 4 8:19