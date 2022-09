Sokół coraz groźniejszy

* Concordia Elbląg - Lechia Tomaszów Maz. 2:3 (2:1)

0:1 - Cyran (10 k), 1:1 - Jastrzębski (19), 2:1 - Łęcki (20), 2:2 - Skrzyniak (53), 2:3 - Morenkow (85)

CONCORDIA: Matysiak - Radczenko, Szawara, Spychka, Akubardiia (90 Edil), Rękawek (81 Nestorowicz), Drewek (85 Pelc), Bukacki, Jastrzębski (81 Błaszczyk), Łęcki, Kopka

W 10. min Jastrzębski najpierw stracił piłkę, a po chwili przewrócił w polu karnym rywala, w efekcie arbiter odgwizdał karnego. Concordia jednak szybko otrząsnęła się po stracie gola i w odstępie zaledwie dwóch minut zdobyła dwa gole. Najpierw w 19. min zrehabilitował się Jastrzębski, który z bliska wepchnął piłkę do siatki, a potem na listę strzelców wpisał się Aleks Łęcki, wygrywając pojedynek sam na sam z bramkarzem. W 32. min mogło być 3:1, ale Łęcki z 5 m nie trafił w piłkę.

Po przerwie goście przejęli inicjatywę i rzucili się do odrabiania strat. W 53. min Skrzyniak uwolnił się spod opieki defensorów elbląskich i doprowadził do remisu. Dziesięć minut później Concordię od utraty gola uratowała poprzeczka, jednak w 85. min goście dopięli swego. Po zdobyciu trzeciego gola goście cofnęli się do defensywy i zdołali utrzymać cenne zwycięstwo.

* Olimpia Zambrów – Sokół Ostróda 2:3 (1:2)

0:1 - Święty (9), 1:1 - Jakimiuk (17), 1:2 - Kwiencer (23), 1:3 - Szałkowski (48), 2:3 - Malinowski (60)

SOKÓŁ: Florczak – Kiełtyka, Dowgiałło, Porębski, Kventsar, Musiński, Szałkowski (73 Kopacz), Święty, Furman, Mysiorski (68 Hołowczenko), Kasprzyk