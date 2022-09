PIŁKA NOŻNA\\\ Ponad 19 tysięcy kibiców w Zabrzu i ponad 17 tysięcy w Łodzi - oto dwie największe widownie w 9. kolejce Ekstraklasy. Mecz w Częstochowie obejrzało tylko 5500 kibiców, ale za to mieli najwięcej powodów do radości, bo Raków zdemolował Legię, która była o krok od fotela lidera.

Kibice Górnika mieli mieszane uczucia, bo z jednej strony zabrzanie tylko zremisowali z Piastem, ale z drugiej strony jeden punkt uratowali dopiero w 90. minucie, więc byli o krok od porażki. Co ciekawe, do remisu doprowadził Richard Jensen, który w 5. min też trafił do siatki, tyle że swojej. Zresztą samobójczych trafień było tym razem sporo, bo sztuka ta udała się Rzeźniczakowi (Wisła Płock), Stecowi (Śląsk) i Janasikowi (Lechia).

Wydarzeniem kolejki były jednak porażki Wisły i Legii, czyli dwóch czołowych - do niedzieli - zespołów Ekstraklasy.

* Górnik Zabrze - Piast Gliwice 3:3 (Janža 17, Krawczyk 42 k, Jensen 90 - Jensen 5 samob., Wilczek 14, Kądzior 49)

* Radomiak Radom - Wisła Płock 2:0 (Rzeźniczak 19 samob., Alves 49)

* Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 2:1 (Expósito 71, Stec 90 samob. - Janasik 29 samob,. w 87. min Expósito ze Śląska nie wykorzystał rzutu karnego)

* Warta Poznań - Zagłębie Lubin 2:2 (Grzesik 28, Zrelak 71 - Doleżal 33, Adamski 67)

* Widzew Łódź - Cracovia 2:0 (Kun 4, Hanousek 53 k)

* Miedź Legnica - Korona Kielce 2:2 (Henríquez 30, 80 k - Łukowski 53, Petrow 83)

* Pogoń Szczecin - Lech Poznań 2:2 (Kowalczyk 8, Drygas 90 k - Ishak 20, Skóraś 48)

* Raków Częstochowa - Legia Warszawa 4:0 (López 30 k, Nowak 79, 90, Piasecki 90)

* Jagiellonia Białystok - Stal Mielec (poniedziałek, g. 19, Canal+ Sport)



PO 9 KOLEJKACH

1. Wisła 17 20:10

2. Pogoń 17 15:10

3. Legia 17 11:11

4. Raków* 16 15:9

5. Radomiak 14 11:10

6. Cracovia 13 11:8

7. Stal* 13 12:10

8. Widzew 13 11:10

9. Śląsk 12 8:12

10. Lech* 11 10:9

11. Korona 11 11:11

12. Warta 11 8:11

13. Górnik* 10 12:12

14. Piast* 10 10:10

15. Zagłębie 10 6:10

---------------------------------

16. Jagiellonia* 9 9:10

17. Miedź* 5 9:15

18. Lechia* 4 6:17

* mecz mniej