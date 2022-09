Wielki sukces polskich koszykarzy

* Polska - Ukraina 94:86 (24:21, 18:24, 27:22, 25:19)

Najwięcej punktów dla Polski: Slaughter 24, Ponitka 22, Balcerowski 14

Kibice w Berlinie obejrzeli zacięty i wyrównany mecz, chociaż według fachowców to Ukraińcy byli faworytem. Jednak nawet jeśli uzyskiwali kilkupunktową przewagę, to Polacy - prowadzeni przez Mateusza Ponitkę i A.J. Slaughtera - nie dość, że odrabiali straty, to jeszcze pięć minut przed końcem odskoczyli na sześć oczek (84:78). Potem była jeszcze trójka Ponitki (87:78) i wydawało się, że 150 sekund przed końcem wynik jest już rozstrzygnięty. Nic z tego, Polacy zmarnowali kilka kolejnych akcji, w efekcie rywale zbliżyli się na dwa punkty. Ale na więcej już im biało-czerwoni nie pozwolili, dorzucili kilka kolejnych punktów, wygrali i awansowali do czołowej ósemki mistrzostw Europy. Ich kolejnym rywalem będzie Słowenia.

* Wyniki 1/8 finału ME: Turcja - Francja 86:87, Słowenia - Belgia 88:72, Niemcy - Czarnogóra 85:79, Hiszpania - Litwa 102:94, Finlandia - Chorwacja g. 14:45, Serbia - Włochy g. 18, Grecja - Czechy g. 20.45.