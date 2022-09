Polka triumfatorką US Open!

Sobotni finał Polka rozpoczęła w imponującym stylu, bo po kilkunastu minutach prowadziła 3:0. Dwa kolejne gemy niespodziewanie zdobył Tunezyjka, ale Świątek szybko wróciła do swojej gry, wygrywając cztery następne gemy. Pierwszy set trwał tylko 30 minut.

Drugi set zaczął się w identyczny sposób (3:0), ale potem zaczęły się kłopoty. Jabuer dwukrotnie przełamała Polkę, w efekcie doprowadziła do remisu 4:4. Przy stanie 5:4 i 30:15 w dziesiątym gemie Świątek do zwycięstwa w US Open brakowało tylko dwóch wygranych piłek. Niestety, Tunezyjka doprowadziła do remisu 5:5.

Dwa kolejne gemy potoczyły się bez niespodzianek, w efekcie o wygraniu drugiego seta miał zadecydować tie-break.

Miał on trochę niespodziewany przebieg, bo obie tenisistki punktowały przeważnie po serwisach rywalek, ale ostatecznie lepsza był Świątek, która wygrała 7-5!

Tym samym stała się pierwszą Polką, która wygrała wielkoszlemowy turniej w Nowym Jorku. Za zwycięstwo otrzymała okazały puchar, który wręczyła jej Martina Navratilova (zwyciężczyni US Open w 1983, 1984, 1986, 1987 roku), oraz czek na 2,3 miliona dolarów. Tunezyjka dostała "tylko" 1,3 miliona, a na otarcie łez w poniedziałek awansuje na drugie miejsce w światowym rankingu. Na pierwszym miejscu oczywiście jest Iga Świątek!

* Iga Świątek - Ons Jabuer 6:2, 7:6 (7-5)