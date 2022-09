Siatkarski remis

W porównaniu do pierwszego, przegranego (1:3) sparingu z Treflem Gdańsk, sztab szkoleniowy akademików z Kortowa dokonał jednej zmiany w wyjściowym składzie. Sobotni mecz rozpoczęli: Karol Jankiewicz na rozegraniu, Bartłomiej Lipiński z Adamem NDiaye na przyjęciu, Szymon Jakubiszak i Dawid Siwczyk na środku, Jan Król na ataku i Jakub Ciunajtis na pozycji libero. Sobotnie spotkanie poprowadził już trener Javier Weber.

Pierwszy set sobotniego spotkania był niezwykle wyrównany, choć z przodu byli akademicy z Olsztyna. W samej końcówce gdańszczanie dogonili ekipę ze stolicy Warmii i Mazur i ponownie zaczęła się wymiana ciosów, zakończona triumfem ekipy trenera Igora Juricica 27:25. Druga partia miała podobny przebieg, lecz tym razem na korzyść siatkarzy Indykpolu AZS – 25:23.

W trzecim secie Trefl postawił na mocny serwis (który działał u nich dobrze przez całe spotkanie), co wysunęło gdańszczan na kilkupunktowe prowadzenie, które utrzymali do samego końca (25:18). W czwartym i ostatnim secie, szkoleniowcy umówili się na grę do 15 punktów – ekipa ze stolicy Warmii i Mazur zwyciężyła po dobrej grze 15:8, więc cały mecz zakończył się remisem 2:2.

- Oba sparingi zaliczyłbym na duży plus, mimo braku ważnych zawodników. Zagraliśmy w siedmiu, a skład uzupełnili nasi juniorzy. Zagraliśmy to, co trenowaliśmy i podszlifowaliśmy elementy, które przekazywali nam wcześniej trener Marcin, a obecnie trener Javier. Podsumowując – wynik i gra na plus – przyznał Jakub Ciunajtis, libero akademików z Kortowa.

Kolejne sparingi Indykpolu AZS to XIII Memoriał Józefa Gajewskiego w Suwałkach, który odbędzie się w czwartek i piątek (15-16.09). W czwartek, olsztynianie zmierzą się z Ślepskiem Malow Suwałki (godz. 19:30), a w piątek, w zależności od wyniku, z wygranym bądź przegranym spotkania Cerrad Enea Czarni Radom – Trefl Gdańsk. Do zespołu na pewno dołączą już Robbert Andriga i Moritz Karlitzek.