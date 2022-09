Doceniony trener Mamr

PIŁKA NOŻNA\\\ Po czterech kolejkach forBET IV ligi komplet punktów mają jedynie Mamry Giżycko. Nic więc dziwnego, że Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej Trenerem Miesiąca uznał Przemysława Łapińskiego, który po spadku z III ligi zachował posadę w Giżycku i teraz wszystko wskazuje na to, że ponownie będzie chciał wprowadzić zespół na trzecioligowe salony

Niedawno pierwszy punkt wywalczyła Tęcza Biskupiec, więc póki co ucichł temat zmiany szkoleniowca. W tej kolejce podopieczni Wojciecha Jałoszewskiego zagrają w Gołdapi z Romintą. W zeszłym sezonie obydwa zespoły toczyły wyrównany bój o awans do forBET IV ligi, a w tym sezonie oba jako jedyne jeszcze nie wygrały.

Do najciekawszego pojedynku dojdzie jednak w Wikielcu, gdzie gospodarze, którzy niedawno w Pucharze Polski postawili się Zagłębiu Sosnowiec (1:2), podejmą Polonię Lidzbark Warmiński. Goście wygrali już trzy spotkania w tym sezonie, ale wszystkie na własnym obiekcie.

* 5. kolejka, sobota: GKS Wikielec - Polonia Lidzbark Warmiński (13), Mamry Giżycko - DKS Dobre Miasto (14), Rominta Gołdap - Tęcza Biskupiec (16), Motor Lubawa - Jeziorak Iława (16), Olimpia Olsztynek - Mrągowia Mrągowo (17), Pisa Barczewo - Huragan Morąg (17); niedziela: Znicz Biała Piska - Polonia Iłowo (niedziela, 17), Olimpia II Elbląg - Granica Kętrzyn (17).

* Czołówka tabeli: 1. Mamry - 12; 2. Polonia LW. - 9; 3. Znicz - 8; 4. Wikielec - 7; 5. Jeziorak - 7.