Sokół wciąż bez zwycięstwa

Drużynę w zeszłym tygodniu przejął trener Janusz Bucholc, który ma zagwarantować lepszą grę ostródzkich piłkarzy. W debiucie Bucholca Sokół zremisował na wyjeździe z Wartą Sieradz. Niby sukces, ale z drugiej strony goście przez ponad godzinę grali w przewadze.

Przed debiutem nowy szkoleniowiec zdołał przeprowadzić jedynie dwa treningi, natomiast przed sobotnim meczem z Pilicą Białobrzegi (godz. 16 w Ostródzie) drużyna pod okiem Bucholca przeszła już cały mikrocykl.

Działacze Sokoła mają też nadzieję, że na poprawę gry wpłynie też dwóch nowych zawodników, którzy trafili do Ostródy tuż przed zamknięciem okienka transferowego: Błażej Klimek ostatnio występował w III-ligowej Olimpii Grudziądz. 22-letni wychowanek Rekordu Bielsko-Biała może występować także na pozycji defensywnego pomocnika. Natomiast Szymon Dowgiałło to środkowy obrońca, który nie zdołał się przebić do podstawowego składu Stomilu.

* Inne mecze 6. kolejki, piątek: Broń Radom - Legia II Warszawa (18); sobota: Jagiellonia II Białystok - Unia Skierniewice (17), Pogoń Grodzisk Maz. - ŁKS II Łódź (15:22), Lechia Tomaszów Maz. - Olimpia Zambrów (16:30), Ursus Warszawa - Warta Sieradz (17), Świt Nowy Dwór Maz. - Mławianka Mława (17); niedziela: Błonianka Błonie - Legionovia (12), Pelikan Łowicz - Concordia Elbląg (12).

* Czołówka tabeli: 1. Świt - 15; 2. Mławianka - 12; 3. Legionovia - 10 (...) 17. Sokół - 1; 18. Concordia - 1.