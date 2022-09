Hołek wygra po raz ósmy?

Na starcie poza Krzysztofem Hołowczycem pilotowanym przez Łukasza Kurzeję (Mini John Cooper Works Rally) staną także m.in. Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) i Michał Małuszyński (Mini). Małuszyński walczy o tytuł mistrza Europy, natomiast celem Hołowczyca w Pucharze Świata jest miejsce na podium, a konkretnie najwyższe miejsce na podium, na którym w przeszłości stawał już siedem razy!

Bazą rajdu jest Szczecin, gdzie zlokalizowano miasteczko rajdowe. W piątek zostanie rozegrany odcinek kwalifikacyjny o długości 7,5 kilometra. Prawdziwe wyzwanie dla zawodników stanowić będą dwie najdłuższe próby – każda po 216 kilometrów – rozgrywane w sobotę na Drawskim Poligonie. Następnie zawodnicy wracają w okolice Szczecina, gdzie rozegrane zostaną dwa ostatnie odcinki specjalne o łącznej długości 50 kilometrów. Zwycięzcę rajdu poznamy wczesnym popołudniem w niedzielę.

- Baja Poland to wielkie święto cross country w Polsce - nie ma wątpliwości Krzysztof Hołowczyc. - Cieszę się, że przez wszystkie te lata rajd jest organizowany w tych samych lokalizacjach. Dzięki uprzejmości Sił Zbrojnych mamy dostęp do terenów, na których można wytyczyć bardzo trudne, ale dające ogromną frajdę z jazdy trasy. W szczególności dotyczy to ogromnego poligonu w Drawsku Pomorskim, którego wszyscy nam Polakom zazdroszczą. Na tych terenach rozgrywane są odcinki specjalne, które długością i trudnością dorównują najbardziej wymagającym maratonom świata - kończy „Hołek”.