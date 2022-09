Szkolna wyprawka od Jędrzejczyk i Możdżonka

2 września szkolna wyprawka trafi do dzieci ze Szkoły w Stawigudzie. Jest to pomysł Fundacji SK Store, która poprosiła wielkich mistrzów sportu Joannę Jędrzejczyk i Marcina Możdżonka, żeby wspólnymi siłami skompletować szkolną wyprawkę dla pierwszoklasistów z województwa warmińsko-mazurskiego.

- Chcemy, żeby maluchy z radością przywitały się ze szkołą - wyjaśnia Możdżonek, mistrz świata z 2014 roku. - To ważny moment dlatego każdego dziecka, ale i spory stres oraz wydatek dla ich rodziców. W ten sposób sprawiamy, że pierwszaki mogą się skupić już tylko na nauce, zabawie i zawieraniu nowych przyjaźni.

Fundacja Marcina Możdżonka razem z Fundacją SK Store już po raz drugi przygotowała szkolne wyprawki dla przeszło stu pierwszaków z województwa warmińsko-mazurskiego. W tym roku do projektu dołączyła mistrzyni UFC, rodowita olsztynianka Joanna Jędrzejczyk.

- Wierzymy, że dzięki temu motywacja pierwszaków do nauki jeszcze wzrośnie - mówi gwiazda mieszanych sztuk walki. - Przekazując wyprawki docieramy bezpośrednio do dzieciaków, możemy ich poznać i jeszcze odrobinę zmotywować. Dla mnie to również symboliczne rozpoczęcie “nowej ścieżki”, dzięki czemu będę miała możliwość dzielić się swoim doświadczeniem, pasją i odwdzięczyć się światu za wszystko dobre co mnie w życiu spotkało.