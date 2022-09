Polacy zagrają z Tunezją

W fazie grupowej Polacy odnieśli komplet zwycięstw, tracąc tylko jednego seta w meczu z Amerykanami.

Zgodnie z nowymi zasadami Polska i Słowenia, jako gospodarze imprezy, w drugiej rundzie zostały rozstawione z numerami 1. i 2. Lepiej z tej dwójki wypadli polscy siatkarze, więc to oni zostali sklasyfikowani na 1. miejscu, dzięki czemu zagrają z najsłabszą reprezentacją, która wyszła z grupy. Będzie to Tunezja, która awansowała z trzeciego miejsca (wygrała jedynie 3:0 z Portoryko).

Mecz odbędzie się 4 września o godzinie 21 w Gliwicach. Do tej pory najlepszym wynikiem Tunezyjczyków jest 15. miejsce w 2006 roku. Przed czterema laty Tunezja była 23.

Pary 1/8 finału

* Słowenia – Niemcy (3 września, Lublana)

* Holandia – Ukraina (5 września, Lublana)

* Polska – Tunezja (4 września, Gliwice)

* USA – Turcja (4 września, Gliwice)

* Włochy – Kuba (3 września, Lublana)

* Francja – Japonia (5 września, Lublana)

* Serbia – Argentyna (6 września, Gliwice)

* Brazylia – Iran (6 września, Gliwice)