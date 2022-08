Kolejny sukces olsztyńskiego mastersa

W tym roku zawodnik klubu Zjednoczeni Olsztyn, który kultywuje tradycje Zjednoczonych, został już mistrzem Polski mastersów, a teraz dołożył do tego mistrzostwo Europy w tej samej kategorii wiekowej. W Raszynie pan Andrzej w kategorii wagowej 89 kg osiągnął 183 kg w dwuboju olimpijskim (83 kg w rwaniu i 100 kg w podrzucie)! - Wynik mógł być trochę lepszy, bo w podrzucie prawie zaliczyłem 105 kg - wyjaśnia olsztyński masters, którego rekord w podrzucie wynosi 106 kg i 85 kg w rwaniu.

Po mistrzostwie Polski i Europy czas na... mistrzostwa świata, jest jednak pewien problem. I to poważny... - Mistrzostwa odbędą się w grudniu w Stanach Zjednoczonych, co jest związane ze sporymi kosztami - przyznaje Andrzej Wilk. - Wyliczyłem, że jeśli się zdecyduję wziąć udział w tej imprezie, będzie mnie to kosztowało około 10 tysięcy złotych. Jak widać, jest to dość kosztowne hobby, bo na żadne dofinansowanie raczej liczyć nie mogę. W każdym razie do 15 września muszę podjąć decyzję o ewentualnym starcie.

Być może uda się uzyskać jakieś finansowe wsparcie z Ministerstwa Sportu, które Polskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów Masters takiej pomocy udzieliło już przed niedawnymi mistrzostwami Europy.

Obecnie olsztyńskich mastersów przygarnął „Elektronik” na ulicy Bałtyckiej, ale Zjednoczeni w planach mają przeprowadzkę do nowej Uranii. - Będziemy tam mogli trenować trzy razy w tygodniu, bo w Uranii ma być specjalistyczna sala do podnoszenia ciężarów - twierdzi mistrz Europy i zarazem prezes klubu Zjednoczeni. - Ma być osiem pomostów, więc planujemy organizować imprezy, i to nie tylko krajowe. Czekamy tylko na zakończenie budowy - kończy Andrzej Wilk.