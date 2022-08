Po szachownicy szybko lub błyskawicznie

Około 1000 zawodników rywalizowało w sześciu kategoriach wiekowych: do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 lat. Warmię i Mazury reprezentowało 12 dziewcząt i 26 chłopców. Po dwudniowym 11-rundowym turnieju szachów szybkich najwyższe miejsca spośród nich zajęły Lidia Czarnecka z UKS Skoczek Elbląg (czwarta wśród dziewcząt do lat 18) i Anna Kawa z LZS CKTiS Biskupiec (siódma do lat 14).

Po 13-rundowym turnieju szachów błyskawicznych obie te zawodniczki ponownie zajęły miejsca w dziesiątce w swoich kategoriach wiekowych. Lidia Czarnecka po raz trzeci wywalczyła tytuł wicemistrzyni Polski, natomiast Anna Kawa zajęła świetne 6. miejsce.