Stomil puchar ma już z głowy

* Stomil Olsztyn - Chrobry Głogów 1:3 (0:1)

0:1 - Górski (3), 1:1 - Szypulski (51), 1:2 - Práznovský (57), 1:3 - Jóźwiak (90)

Co prawda olsztynianie zapowiadali walkę o awans, ale zarazem mecz pucharowy potraktowali jako sprawdzian dla zmienników. Dlatego w Stomilu zadebiutował bramkarz Jakub Grzesiak, a wyjściowej jedenastce znaleźli się m.in. Mateusz Jońca i Filip Szabaciuk.

Niestety, mecz zaczął się dla gospodarzy fatalnie, bo już w 3. min Jakub Tecław zbyt lekko wybił piłkę, w efekcie dopadł do niej Jakub Górski, który popisał się silnym uderzeniem, piłka odbiła się od poprzeczki i ugrzęzła w siatce.

Po przerwie olsztynianie zdołali doprowadzić do remisu, lecz gościom wystarczyło jedynie 6 minut, by ponownie objąć prowadzenie. A w doliczonym czasie Jóźwiak przypieczętował awans Chrobrego do drugiej rundy PP.



* Bałtyk Gdynia - Olimpia Elbląg 0:3

0:1 - Stasiak (10), 0:2 - Wojtyra (12), 0:3 - Danilczyk (64)

* GKS Wikielec - Zagłębie Sosnowiec 1:2 (0:1)

0:1 - Sobczak (23), 0:2 - Pawłowski (59), 1:2 - Kacperek (69 k)

* Inne wyniki: Start Jełowa - Zagłębie Lubin 0:4, Lechia Zielona Góra - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 (po dogrywce, w 65. min Roman z Podbeskidzia nie wykorzystał rzutu karnego), Stal Stalowa Wola - Puszcza Niepołomice 1:2 (po dogrywce), Legia II Warszawa - Wisła Kraków 0:5, RKS Radomsko - Radomiak Radom 0:3, Stal Rzeszów - Korona Kielce 3:3 po dogrywce, karne 6:7, Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa 2:3 po dogrywce, Rekord Bielsko-Biała - Chełmianka Chełm 3:0.

* Mecze środowe: ŁKS Łagów - Cracovia, Pogoń Siedlce - Chojniczanka Chojnice, KKS 1925 Kalisz - Widzew Łódź, GKS Jastrzębie - Warta Poznań, Polonia Środa Wielkopolska - Motor Lublin, Ruch Wysokie Mazowieckie - Śląsk Wrocław, Skra Częstochowa - Wisła Płock, Wieczysta Kraków - Radunia Stężyca, Resovia - Miedź Legnica, Górnik Polkowice - Sandecja Nowy Sącz, ŁKS Łódź - Stal Mielec, Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy, Pogoń II Szczecin - GKS Katowice

* 1 września: Lechia Dzierżoniów - Piast Gliwice, Ruch Chorzów - Górnik Zabrze, Arka Gdynia - Górnik Łęczna, Odra Opole - Jagiellonia Białystok