Niedziela z wielkimi mistrzami

Zbigniew Ludwichowski to wybitny szkoleniowiec AZS UWM, który zmarł nagle w marcu ubiegłego roku w wieku 71 lat. Spod jego ręki wyszło kilka pokoleń biegaczy, medalistów mistrzostw Polski oraz imprez międzynarodowych, m.in. Karol Zalewski, znakomity czterystumetrowiec i mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 m. Niestety, na olimpijskim podium Zalewski stanął już jako zawodnik AZS AWF Katowice, jednak obecnie znowu reprezentuje barwy AZS UWM i weźmie udział we wrześniowym memoriale.

W ubiegłym roku olsztyńska impreza miała charakter międzynarodowy - przypomnijmy, że jedną z gwiazd był wówczas Tom Walsh z Nowej Zelandii, wicemistrz olimpijski z Tokio i dwukrotny mistrz świata w pchnięciu kulą, który do Olsztyna przyjechał na zaproszenie Konrada Bukowieckiego. Tym razem w memoriale wezmą udział tylko polscy lekkoatleci, ale „gorących” nazwisk nie zabraknie, bo w Kortowie ponownie pojawią się m.in. mistrzowie olimpijscy oraz medaliści niedawnych mistrzostw Europy, którzy będą rywalizować w biegach na 100, 200, 300, 600, 3000 metrów, sztafecie pokoleń oraz w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.

- W porównaniu z ubiegłym rokiem zostały tylko bieg na 200 metrów, kula i sztafeta pokoleń, w której pobiegną byli zawodnicy Ludwichowskiego - wyjaśnia Ireneusz Bukowiecki, znakomity trener, a zarazem jeden z organizatorów memoriału. - Chcemy w ten sposób pokazać olsztyńskim kibicom jak najwięcej konkurencji lekkoatletycznych.

Kogo zatem 4 września - oprócz Zalewskiego - zobaczymy na kortowskim stadionie? - Na pewno będzie Natalia Kaczmarek, mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej, wicemistrzyni olimpijska w sztafecie 4x400 m oraz dwukrotna srebrna medalistka niedawnych mistrzostw Europy w Berlinie - wylicza trener Bukowiecki. - W Olsztynie Natalia nie pobiegnie jednak na 400 metrów, tylko na dystansie dwa razy krótszym, bowiem następnego dnia wyjeżdża na finał Diamentowej Ligi (8-9 września w Zurychu - red.). Zobaczymy też Olę Lisowską, naszą mistrzynię Europy w maratonie, która tym razem będzie rywalizować na 3000 metrów.

Poza tym na kortowskim stadionie zaprezentują się m.in. Małgorzata Hołub-Kowalik i Iga Baumgart-Witan (złote i srebrne medalistki igrzysk w Tokio w sztafecie mieszanej i sztafecie 4x400 m, wicemistrzynie świata w 2019 roku w sztafecie 4x400 m i wicemistrzynie Europy z tego roku w sztafecie 4x400 m), Dominik Kopeć, Przemysław Słowikowski i Adrian Brzeziński (brązowi medaliści ME w sztafecie 4x100 m), Marika Popowicz-Drapała i Magdalena Stefanowicz (wicemistrzynie Europy w sztafecie 4x100 m), Kryscina Cimanouska (pochodząca z Białorusi sprinterka, uczestniczka igrzysk w Tokio, niedawno otrzymała polskie obywatelstwo) i kulomiot Konrad Bukowiecki (szósty zawodnik ostatnich ME).

- Natomiast w konkursie pchnięcia kulą zobaczymy - oprócz Pauliny Guby - Ewę Różańską, brązową medalistkę mistrzostw Europy w... rzucie młotem - zdradza Ireneusz Bukowiecki. - Dla Ewy to nie problem, bo jest to bardzo wszechstronna zawodniczka, która oprócz młota i kuli rzuca także dyskiem.

W niedzielę rano na olsztyńskim stadionie będą rywalizować dzieci, natomiast seniorzy pojawią się o godz. 15. Na stadion warto przyjść bez względu na pogodę, bo w razie deszczu na trybunie krytej może zasiąść około 600 widzów. Wstęp bezpłatny.

ARTUR DRYHYNYCZ