Sparing z Meksykiem

Polska – Meksyk 3:0 (17, 14, 19)

POLSKA: Janusz, Śliwka, Bieniek, Kochanowski, Kurek, Semeniuk, Zatorski (libero) oraz Popiwczak (libero), Łomacz, Kaczmarek, Kłos, Poręba, Fornal, Kwolek

Reprezentacja Polski rozprawiła się z najsłabszą ekipą grupy C, nie pozwalając Meksykanom w żadnym z setów przekroczyć granicy 20 punktów. Zgodnie z przewidywaniami trener Nikola Grbić dał szansę wszystkim zawodnikom, w tym Mateuszowi Porębie z Indykpolu AZS. No i trzeba przyznać, że olsztyński środkowy miał prawdziwe "wejście smoka", bo błyskawicznie miał na koncie trzy punkty zdobyte atakiem, blokiem i zagrywką! Poręba postawił też kropkę nad i, zdobywając z zagrywki ostatni punkt niedzielnego meczu.

Równie dobrze, a może nawet jeszcze lepiej, zagrał Tomasz Fornal, który z kolei po wejściu na boisko w drugim secie błyskawicznie zbudował nad siatką szczelny mur. Wystarczyły mu dwie minuty, by w ten sposób trzykrotnie powstrzymać rywali! A potem kolejne punkty Fornal zdobywał mocnymi atakami.

We wtorek na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Amerykanami - stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.

Warto wyjaśnić, że do drugiej rundy awansuje aż 16 zespołów - po dwa najlepsze z każdej grupy plus cztery najlepsze z trzecich miejsc. Reprezentacje zostaną sklasyfikowane - na podstawie osiągniętych wyników - na miejscach od pierwszego do 16, po czym zostaną utworzone pary na zasadzie 1. miejsce zagra z 16. 2. z 15., 3. z 14., 4. z 13., 5. z 12., 6. z 11., 7. z 10. i 8. z 9.

Jest jednak jeden wyjątek, przyznajmy, że dość wstydliwy. Otóż Polska i Słowenia, jeśli wyjdą z grupy, bez względu na swoje wyniki i wyniki rywali, w drugim etapie mistrzostw mają zagwarantowane pierwsze i drugie miejsce. Wzbudziło to protesty innych zespołów, ale siatkówka tak już ma, że często przepisy faworyzują gospodarzy lub są dla nich naginane.



* Inne wyniki grupy C: USA - Meksyk 3:0 (18, 20, 12), USA - Bułgaria 3:0 (20, 23, 24), Polska - Meksyk 3:0 (17, 14, 19)