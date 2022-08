Sparingi zespołów z Warmii i Mazur

Dwa pożyteczne sparingi rozegrała Warmia Energa - podopieczni Dariusza Molskiego w Białej Podlaskiej najpierw przegrali 23:31 z miejscowym AZS AWF, po czym olsztynianie pokonali 30:27 Padwę Zamość. - Cały czas sparingi traktuję mocno szkoleniowo, bo treningowo to jednak zbyt lekkie określenie - wyjaśnił szkoleniowiec Warmii Energi. - Mamy swoje zadania i musimy się uczyć je wykonywać. W pierwszym meczu nie zrobiliśmy tego, na co naciskałem, i chociaż nie graliśmy całkiem źle, to wynik był, jaki był. Graliśmy bardzo bojaźliwie i w ataku, i w obronie. W drugim meczu gra była już zdecydowanie lepsza.

W kolejnych sparingach Warmia Energa zagra dwukrotnie z Mazurem Sierpc: we wtorek w Biskupcu, a w czwartek olsztyński zespół pojedzie do Sierpca, gdzie w sobotę zagrał Szczypiorniak Olsztyn. W meczu z gospodarzami podopieczni Konstantego Targońskiego przegrali 30:37, po czym musieli jeszcze uznać wyższość Warszawianki, która była lepsza o trzy trafienia. - Pomimo dwóch porażek wyjazd do Sierpca uważam za bardzo udany - podsumował Konstanty Targoński. - Warto wyjaśnić, że w drużynach naszych rywali grali sami seniorzy, a ja w drugich połowach zawsze wpuszczałem juniorów.

Pierwszy sparing przed startem II ligi mają także za sobą piłkarze ręczni Jedynki KODO Morąg. Drużyna pojechała do Kwidzyna na mecz z miejscowym USAR-em i przegrała 26:40. Kolejny sparing morążanie rozegrają 1 września u siebie ze Szczypiorniakiem Olsztyn.