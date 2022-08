Pieczkowski na Puchar Davisa!

Stawką dwudniowej rywalizacji będzie udział w przyszłorocznej fazie play-off o miejsce w Grupie Światowej I, stanowiącej bezpośrednie zaplecze elity.

- Powołania otrzymali wszyscy nasi najlepsi tenisiści: Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Kacper Żuk, Łukasz Kubot, Jan Zieliński i Szymon Walków, a jako debiutanta zaprosiliśmy utalentowanego juniora Olafa Pieczkowskiego, który w tym tygodniu świetnie się spisał w turnieju ITF na korytach AZS Poznań – powiedział kapitan reprezentacji Mariusz Fyrstenberg.

Co miał na myśli Fyrstenberg, mówiąc o świetnej postawie Pieczkowskiego? Otóż utalentowany olsztynianin osiągnął półfinał singla i debla w turnieju ITF M15 - XXIII Międzynarodowych Mistrzostwach Wielkopolski Talex Open. - Jestem zadowolony z tego startu - przyznał Olaf. - To był dla mnie idealny turniej przed występem w juniorskim US Open. Pokazał, że forma jest i gram naprawdę dobrze, a miałem okazję rozegrać tu sporo meczów w ciągu kilku dni. Po powrocie z Nowego Jorku teraz czeka mnie debiut w reprezentacji. Cieszę się, że kapitan Mariusz Fyrstenberg powołał mnie do drużyny. To wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale też możliwość do podglądania z bliska najlepszych polskich tenisistów – stwierdził Pieczkowski.

W Nowym Jorku juniorzy będą rywalizować w drugim tygodniu wielkoszlemowego US Open. A w głównej drabince mężczyzn wystąpią tam Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.