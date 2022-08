Mamry z kompletem punktów

W Mrągowie pierwszego gola dla gości zdobył Błażej Drężek, który niekryty w polu karnym przedłużył dośrodkowanie z rzutu wolnego. Kolejne bramki padały już w drugiej połowie - Mrągowia miała swoje szanse na wyrównanie, ale do siatki trafiali tylko piłkarze lidera, którzy ostatecznie wygrali 3:0.

Zajmująca drugie miejsce w tabeli Polonia Lidzbark Warmiński kolejny raz udowodniła, że na własnym stadionie może bardzo dużo. Tym razem rozgromiła 7:2 beniaminka z Gołdapi, dzięki czemu po meczu szkoleniowiec gospodarzy Czesław Żukowski ze swoimi piłkarzami mógł zrobić tradycyjnego „selfiaczka”. - Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale nie że aż tak ciężko - przyznał Michał Mościński, grający trener Rominty. - Inna sprawa, że na początku sezonu gramy z ligową czołówką. Mam nadzieję, że potem będzie lepiej.

Wysokie zwycięstwo na własnym stadionie odniósł także Jeziorak, który pokonał 4:1 Pisę Barczewo. - Zasłużone zwycięstwo - ocenił Daniem Madej, trener iławian. - Jednak w przyszłości musimy być mądrzejsi, bo gdy prowadzimy 2:0 i mamy kolejne sytuacje, to musimy piłkę zmieścić w siatce rywali. Byłoby wtedy spokojniej, a tak Pisa trafiła na 2:1 i zrobiło się nerwowo. Moi zawodnicy uspokoili jednak grę i strzeli kolejne bramki.

Poza tym ciekawie było w Kętrzynie, bo Granica do przerwy przegrywała 0:2 z Wikielcem, po czym w drugiej połowie zdołała odrobić straty. Zgoła odmienny przebieg miał natomiast mecz w Biskupcu - miejscowa Tęcza po pierwszej połowie wygrywała 2:0 ze Zniczem, by po przerwie stracić dwa gole i dwa punkty. Tym samym beniaminkowie z Gołdapi i Biskupca nadal czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Trzeci beniaminek, czyli Olimpia Olsztynek, już wygrał, bo na wyjeździe pokonał Huragana Morąg.

* Polonia Iłowo - Motor Lubawa 1:1 (1:1)

0:1 - Nawrocki (15), 1:1 - Wróblewski (35)

* DKS Dobre Miasto - Olimpia II Elbląg 2:2 (0:0)

1:0 - Lubak (47), 1:1 - Kozera (55), 1:2 - Kordykiewicz (87), 2:2 - Chojnowski (90)

* Granica Kętrzyn - GKS Wikielec 2:2 (0:2)

0:1 - Rosoliński (22), 0:2 - Kentaro (28), 1:2 - Spirydon (54), 2:2 - Zawalich (58)

* Mrągowia Mrągowo - Mamry Giżycko 0:3 (0:1)

0:1 - Drężek (11), 0:2 - Bucio (72), 0:3 - Waszczyn (90)

* Polonia Lidzbark Warmiński - Rominta Gołdap 7:2 (3:1)

1:0 - Karłowicz (4), 2:0 - Gurov (13), 2:1 - Radzikowski (20), 3:1 - Gurov (28), 4:1 - Karłowicz (58), 4:2 - Dyniszuk (58), 5:2 - Dziemidowicz (66), 6:2 - Bogdański (70), 7:2 - Oleszko (75)

* Jeziorak Iława - Pisa Barczewo 4:1 (2:0)

1:0 - Bartkowski (7), 2:0 - Kota (33), 2:1 - Gorczyca (58), 3:1 - Kressin (83), 4:1 - Sagan (87)

* Huragan Morąg - Olimpia Olsztynek 2:3 (1:2)

0:1 - Wachowski (14), 0:2 - Wawrzyniak (24), 1:2 - Januszkiewicz (41), 2:2 - Stankiewicz (86 k), 2:3 - Kosiński (89)

* Tęcza Biskupiec - Znicz Biała Piska 2:2 (2:0)

1:0 - Strzelec (34), 2:0 - Malanowski (37), 2:1 - Pietkiewicz (60), 2:2 - Krzyś (75)



PO 4 KOLEJKACH

1. Mamry 12 13:3

2. Polonia LW. 9 14:6

3. Znicz 8 12:7

4. Wikielec 7 8:4

5. Jeziorak 7 10:7

6. Polonia Ił. 7 9:7

7. Granica 6 8:6

8. Mrągowia 6 6:7

9. Motor 5 4:6

10. Pisa 4 6:10

11. Olimpia II 4 10:10

12. Dobre Miasto 4 8:9

13. Olimpia O. 4 6:8

14. Huragan 3 6:12

15. Tęcza 1 2:9

16. Rominta 1 5:16