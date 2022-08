Słodko-gorzki debiut Bucholca

* Warta Sieradz – Sokół Ostróda 0:0

SOKÓŁ: Florczak - Kwiencer, Porębski, Skiba (60 Skok), Kiełtyka, Kopacz, Musiński, Furman, Święty, Mysiorski (65 Banul), Kasprzak; czerwona kartka: Bednarek (30, Warta)

W czwartek po południu Dominika Bednarczyka zastąpił Janusz Bucholc, który dotychczas był asystentem w czwartoligowym DKS Dobre Miasto. Bucholc jeszcze niedawno był zawodnikiem pierwszoligowego Stomilu Olsztyn.

Debiut należy uznać za umiarkowany sukces, bo Sokół w końcu zapunktował. Przypomnijmy, że ostródzki zespół przegrał wszystkie poprzednie spotkania, dlatego działacze Sokoła zdecydowali się na rozwiązanie umowy z Bednarczykiem, który na swoim koncie miał jedynie dwie wygrane w Wojewódzkim Pucharze Polski.

Nowy trener, który przed meczem przeprowadził zaledwie dwa treningi, nie zrobił żadnej rewolucji w składzie w porównaniu z ostatnim ligowym meczem z rezerwami Legii. Doszło tylko do jednej zmiany w podstawowej jedenastce: Bartosza Pawluczuka zastąpił Jakub Kopacz.

Po meczu w Sokole panuje jednak spory niedosyt, bo trzy punkty były na wyciągnięcie ręki. Już na początku pierwszej połowy zespół z Ostródy stworzył kilka dogodnych sytuacji do strzelenia gola, a przez 60 minut grał w przewadze jednego zawodnika - Bednarek wyleciał z boiska po tym, jak sfaulował wychodzącego na pozycję sam na sam z bramkarzem Dawida Kasprzyka.

Mimo przewagi na boisku Sokół nie potrafił rozmontować obrony Warty i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.

Do końca okienka transferowego zostało jeszcze kilka dni, więc do ostródzkiej drużyny ma dołączyć dwóch lub trzech zawodników.

* Concordia Elbląg - Pogoń Grodzisk Maz. 1:2 (1:2)

0:1 - Imiołek (13), 1:1 - Kopka (27), 1:2 - Jaroń (29 k); czerwona kartka: Szczudliński (25, Pogoń)

CONCORDIA: Woźniak - Edil, Bukacki, Jarzębski (90 Miłosz), Kopka, Akubardia (84 Nestorowicz), Szawara, Drewek, Pelc, Rękawek (65 Szramka), Łęcki (84 Kaczorowski)

Elblążanie mieli wielką ochotę na pierwszą wygraną w tym sezonie, ale goście nie mieli ochoty na pierwszą porażkę, no i postawili na swoim. Pogoń od początku nastawiła się na atak, no i już w 9. min piłkę po uderzeniu Jaronia z trudem odbił Maciej Woźniak. Niestety, chwilę później goście objęli prowadzenie - z prawej strony dośrodkował Jaroń, a Imiołek strzałem z 8 m nie dał bramkarzowi żadnych szans. W 25. min gospodarze wyprowadzili kontrę, w efekcie Eryk Jarzębski znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, gola jednak nie zdobył, bo został sfaulowany przez Szczudlińskiego. Obrońca Pogoni został ukarany czerwoną kartką, ponadto sędzia odgwizdał rzut wolny dla Olimpii. Piłkę ustawił Łukasz Kopka, który popisał się celnym oraz przede wszystkim skutecznym strzałem. Niestety, radość elbląskich kibiców trwała tylko dwie minuty, bowiem goście wyprowadzili kontratak, a interweniujący Edil Barros nie trafił w piłkę, tylko ściął zawodnika Pogoni. Karny! 2:1 dla zespołu z Grodziska.

Jeszcze przed przerwą Concordia mogła doprowadzić do remisu, ale Kopka, lobując bramkarza, minimalnie się pomylił.

W drugiej połowie elblążanie przeszli do zdecydowanych ataków, lecz doskonałych sytuacji nie wykorzystali: Jarzębski, Szymon Drewek, Aleks Łęcki i Kuba Rękawek.

* Inne wyniki 5. kolejki: Świt Nowy Dwór Maz. - Błonianka Błonie 3:0 (2:0), Mławianka Mława - Broń Radom 4:2 (1:0), Legia II Warszawa - Ursus Warszawa 2:2 (0:1), Pilica Białobrzegi - Lechia Tomaszów Maz. 0:2 (0:1), Olimpia Zambrów - Pelikan Łowicz 1:1 (1:0), ŁKS II Łódź - Jagiellonia II Białystok 2:2 (2:2), Legionovia Legionowo - Unia Skierniewice 2:0 (0:0).