Trzy punkty pojechały do Kalisza

PIŁKA NOŻNA\\\ W pierwszej połowie meczu z Kaliszem Stomil miał wiele sytuacji bramkowych, ale ani razu do siatki nie trafił. Natomiast po przerwie do siatki trafili goście i tak trzy punkty wyjechały z Olsztyna.

* Stomil Olsztyn - KKS 1925 Kalisz 0:1 (0:0)

0:1 - Néstor Gordillo (69)

STOMIL: Jakub Mądrzyk - Igor Kośmicki, Jakub Tecław, Lukas Kubań - Karol Żwir (90 Mateusz Jarzynka), Hubert Krawczun, Shun Shibata (90 Mateusz Sobotka), Sebastian Szypulski (77 Werick Caetano), Michał Karlikowski (77 Mateusz Jońca) - Piotr Kurbiel, Bartosz Florek (70 Marek Niewiadomski).



Trener Szymon Grabowski musiał się przy zestawieniu wyjściowej jedenastki lekko się nagimnastykować. Z powodu nadmiaru żółtych kartek nie mógł zagrać Filip Wójcik, kontuzjowani są: Maciej Spychała, Bartosz Waleńcik oraz Dawid Kalisz, a chory Szymon Dowgiałło. W efekcie w wyjściowym składzie po pierwszy wybiegł Sebastian Szypulski.

Stomil mógł zacząć od mocnego uderzenia, bo już w 1. minucie stworzył sobie dobrą okazję do objęcia prowadzenia: w polu karnym nieczysto z woleja trafił Karol Żwir, ale zdołał opanować piłkę i dośrodkować. Niestety, za lekko głową uderzył Piotr Kurbiel.

W pierwszym kwadransie było jeszcze kilka ciekawych akcji, ale najlepsza okazja do strzelenia gola była w 25. minucie, gdy Bartosz Florek i 8 metrów trafił prosto w bramkarza gości. 12 minut później Żwir podał na piąty metr do Kurbiela, a ten też nie potrafił trafić do siatki.

Na początku drugiej połowy Stomil miał optyczną przewagę, ale nic z tego nie wychodziło.

Gdy do wejścia za Florka szykował się Marek Niewiadomski, goście wyszli na prowadzenie. Jakub Tecław - do tego momentu grający bezbłędnie - podał piłkę prosto pod nogi Néstora Gordillo, no i hiszpański pomocnik nie zmarnował prezentu.

W 77. minucie w barwach olsztyńskiego klubu zadebiutował Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem Werick Caetano. Nic jednak jednak specjalnego nie wniósł do gry Stomilu. Goście umiejętnie się bronili i dowieźli cenną wygraną do końca.

We wtorek w Olsztynie Stomil w Pucharze Polski zagra z Chrobrym Głogów. Początek o godzinie 19:45.

* Inne mecze 8. kolejki, piątek: GKS Jastrzębie - Pogoń Siedlce 3:1 (0:1), Wisła Puławy - Garbarnia Kraków 3:2 (2:2), Radunia Stężyca - Kotwica Kołobrzeg 1:2 (0:1); sobota: Lech II Poznań - Olimpia Elbląg (16), Śląsk II Wrocław - Motor Lublin (17), Siarka Tarnobrzeg - Zagłębie II Lubin (16); niedziela: Znicz Pruszków - Górnik Polkowice (14.55 TVP Sport), Hutnik Kraków - Polonia Warszawa (16).