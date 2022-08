Czwartoligowy weekend

Tym razem podopieczni Przemysława Łapińskiego zagrają na wyjeździe z Mrągowią Mrągowo. I będzie to jeden z hitów tej kolejki. Gospodarze co prawda przegrali ostatnio w Elblągu z rezerwami Olimpii, ale wcześniej na własnym stadionie odprawili GKS Wikielec.

Bardzo ciekawe spotkanie szykuje się też w Kętrzynie, gdzie Granica zagra z Wikielcem. Oba zespoły mają w nogach ciężkie przeprawy w środku tygodnia w Wojewódzkim Pucharze Polski. Ich spotkania kończyły się dogrywkami, z tym że Granica awansowała, a Wikielec odpadł.

- Dogrywka skomplikowała nam sytuację, bo w czwartek mieliśmy mieć normalny trening - przyznał Adam Fedoruk, trener Granicy. - Teraz będę musiał zmienić dwudniowy cykl przygotowawczy, bo widziałem, że w dogrywce musieliśmy dwa razy więcej siły wkładać w grę. Teraz musimy dobrze się zregenerować przed meczem z GKS Wikielec.

- Boli mnie porażka i to, że graliśmy 120 minut, bo czeka nas daleki wyjazd do Kętrzyna - po meczu z Concordią powiedział Damian Jarzembowski, trener GKS. - Mimo porażki, uważam, że zagraliśmy najlepsze spotkanie w tym sezonie. Teraz musimy skupić się nad tym, żeby ten styl cały czas utrzymywać i szukać lepszych rozwiązań pod bramką przeciwnika. Liga dla nas jest priorytetem.

* 4. kolejka, sobota: DKS Dobre Miasto - Olimpia II Elbląg (13), Polonia Iłowo - Motor Lubawa (13), Granica Kętrzyn - GKS Wikielec (15), Polonia Lidzbark Warmiński - Rominta Gołdap (16), Mrągowia Mrągowo - Mamry Giżycko (16), Jeziorak Iława - Pisa Barczewo (17), Huragan Morąg - Olimpia Olsztynek (17), Tęcza Biskupiec - Znicz Biała Piska (18).

PO 3 KOLEJKACH

1. Mamry 9 10:3

2. Znicz 7 10:5

3. Polonia LW. 6 7:4

4. Mrągowia 6 6:4

5. Wikielec 6 6:2

6. Polonia Ił. 6 8:6

7. Granica 5 6:4

8. Pisa 4 5:6

9. Motor 4 3:5

10. Jeziorak 4 6:6

11. Huragan 3 4:9

12. Dobre Miasto 3 6:7

13. Olimpia II 3 8:8

14. Olimpia O. 1 3:6

15. Rominta 1 3:9

16. Tęcza 0 0:7