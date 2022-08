Sukces torowca z Olsztyna

Scratch to wyścig na 15 km, w którym zasady są proste. Kolarze mają do przejechania określoną liczbę okrążeń, a wygrywa ten, który jako pierwszy przekroczy linię mety. Jadąc w dużej grupie kolarzy ważna jest taktyka i umiejętność ataku w odpowiednim momencie.

W Izraelu Ratajczak nad rywalami nadrobił jedno okrążenie - srebro zdobył Ukrainiec Danił Jakowlew, a brąz - Słoweniec Zak Erzen.

Niestety, z mistrzowskiego tytułu nie ucieszy się żaden klub z Warmii i Mazur, ponieważ Dominik Ratajczak reprezentuje barwy UKS Copernicus CCC Toruń.

Warto dodać, że nie jest to pierwszy sukces urodzonego w Olsztynie kolarza - rok temu Ratajczak wywalczył brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy w wyścigu eliminacyjnym, a w tym roku zdobył brąz mistrzostw Polski juniorów w jeździe na czas. Dominik radzi też sobie na szosie, bo na swoim koncie ma wygrany etap tegorocznego Pucharu Narodów na Węgrzech.