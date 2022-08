Bilety na Stomil

W piątek podopieczni Szymona Grabowskiego zagrają z KKS 1925 Kalisz, a we wtorek w ramach Pucharu Polski Stomil zmierzy się z Chrobrym Głogów. Początek obu spotkań o godzinie 19:45.

Bilety można nabyć drogą internetową pod adresem bilety.stomilolsztyn.com. Istnieje też możliwość kupna wejściówek w siedzibie klubu przy al. Piłsudskiego 69a od środy do piątku (g. 15-18).

* Ceny dwupaku, normalny: 25 zł; senior 65+: 16,5 zł; szkolny 7-16 lat: 7,5 zł; dzieci do lat 6 wchodzą za darmo.