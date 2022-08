Triathlonowy finał w Mrągowie

Tego lata triathloniści rywalizowali w Gniewinie, Lublinie, Starogardzie Gdańskim i Chełmży, a teraz nadszedł czas na Mrągowo, gdzie odbędzie się finał LOTTO Triathlon Energy. Do tej pory w cyklu wystartowało blisko 1000 zawodników, którzy przepłynęli łącznie 701 kilometrów, przejechali na rowerze 33 210 km i przebiegli 7758 km. Oczywiście po zawodach w Mrągowie te liczby staną się jeszcze bardziej imponujące!

Rywalizacja triathlonowa, czyli połączenie wyścigu pływackiego, rowerowego i biegowego, zyskuje w Polsce ogromną popularność. Ostatnio o tym sporcie jest wyjątkowo głośno za sprawą startów Roberta Karasia i Adriana Kostery w szwajcarskim ultratriathlonie, gdzie podjęli się próby przepłynięcia 38 kilometrów, pokonania 1800 kilometrów na rowerze i przebiegnięcia 422 kilometrów. Karaś prowadził z dużą przewagą nad rywalami, co prawda ostatecznie musiał się wycofać, ale i tak zaskarbił sobie olbrzymi szacunek kibiców. Do mety dotarł natomiast Kostera, który - chociaż znaczną część trasy przebiegł w... klapkach - zajął trzecią lokatę.

Pamiętajmy jednak o tym, że triathlon ma różne oblicza, nie tylko to najbardziej ekstremalne. Ukończenie każdego dystansu daje olbrzymią radość. Jednocześnie jest to sport łatwo dostępny, niewymagający wieloletnich treningów, żeby zacząć się nim bawić. Dzięki temu z roku na rok liczba uczestników najciekawszych imprez rośnie. Wysoką frekwencją mogą się pochwalić również organizatorzy zawodów z serii LOTTO Triathlon Energy. Cały cykl ruszył w maju na Pomorzu w Gniewinie. W lipcu odbyły się niezwykle udane imprezy w Lublinie oraz Starogardzie Gdańskim. Podobnie było w trakcie sierpniowych zawodów w Chełmży.

– Triathloniści doceniają atrakcyjne lokalizacje i wysoki poziom organizacyjny, to dla nich kluczowe aspekty przy planowaniu kalendarza startów - wyjaśnia Adam Greczyło, dyrektor i organizator LOTTO Triathlon Energy. - Doskonale widać to było w trakcie trzech letnich imprez. Nasze zawody to dla startujących znak jakości, z czego jestem bardzo dumny. Mrągowo to będzie wielki finał tegorocznego cyklu, zawody w pięknym terenie, przy okazji których nagrodzimy również naszych najwytrwalszych, czyli zawodników którzy osiągnęli najlepsze wyniki.

Warto zauważyć, że niedzielne zawody na Mazurach swoją obecnością uświetni Dawid Tomala, mistrz olimpijski w chodzie sportowym na 50 km. Ambasador marki Lotto wystartuje w sztafecie, w której pokona etap biegowy.

Impreza w Mrągowie odbędzie się na trzech różnych dystansach: 1/2 Ironmana (1,9 km pływania – 90 km na rowerze – półmaraton biegiem), 1/4 Ironmana (950 metrów pływania – 45 kilometrów na rowerze – 10,5 kilometra biegu) oraz odpowiednio krótszym 1/8 Ironmana. Najdłuższy dystans jest polecany profesjonalistom i doświadczonym wytrenowanym amatorom, ale z krótszymi po odpowiednim treningu może się zmierzyć każdy.

– Zależy nam zawsze na tym, żeby zapewnić uczestnikom wiele atrakcji. Sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa i zdrowie. Mam nadzieję, że zaszczepiamy pasje do niego u kolejnych osób. Triathlon to przede wszystkim styl życia, polegający na nieustannym pokonywaniu własnych słabości i doskonaleniu się. Taka droga pomaga później zawodnikom i zawodniczkom we wszystkich aspektach życia – podkreśla Greczyło.

Biuro zawodów powstanie na terenie Ekomariny Mrągowo, w jej okolicy są również start i meta. Etap pływacki zostanie przeprowadzony na Jeziorze Czos, następnie zawodnicy i zawodniczki przesiądą się na rowery i pojadą między jeziorami Juno i Czarnym w kierunku miejscowości Szestno i dalej nad jeziorami Salęt Mały, Ruskowiejskim oraz Rydwągi. Po powrocie do strefy zmian przy Ekomarinie zawodnicy rozpoczną bieg po promenadzie. Meta znajduje się na pomoście plaży miejskiej.

27 sierpnia po godzinie 16 rozpocznie pracę biuro zawodów. W tym dniu będzie można również odebrać pakiety startowe. Dodatkowo o godzinie 17 chętni będą mogli wykonać przejazd trasą kolarską niedzielnych zawodów w celu zapoznania się z jej urokami. Całość części sportowej odbędzie się w niedzielę: o godzinie 8:30 na trasy ruszą zawodnicy startujący na najdłuższym dystansie. Dwie godziny później zmagania rozpoczną sportowcy, którzy wybrali dystans 1/4 IM, a o godzinie 11:30 ci, którzy zdecydowali się na najkrótszą trasę.