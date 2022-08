Dziesięć drużyn miało dużo szczęścia w losowaniu i do kolejnej fazy rozgrywek awansowały bez gry. Są to: KS Wojciechy, Fala Warpuny, Mazur Ełk, DKS Dobre Miasto, Perkun Orżyny, KS Mroczno, Kormoran Bynowo, Jeziorak Iława, Olimpia Olsztynek, Constract Lubawa.

Najciekawiej zapowiada się pojedynek byłego III-ligowca z obecnym III-ligowcem. U siebie GKS Wikielec podejmie Concordię Elbląg. To drużyny, które w ostatnich dwóch latach zdobywały Wojewódzki Puchar Polski. GKS Wikielec w czerwcu pokonał w finale Stomil II Olsztyn, a w zeszłym roku Concordia wygrała z Olimpią Olsztynek. Teraz ciężko wskazać faworyta do awansu.

Natomiast Sokół Ostróda, kolejny trzecioligowiec, który fatalnie zaczął sezon (4 porażki w lidze) zagra na wyjeździe z Iskrą Narzym. Sokoły w 2022 roku wygrały tylko jedno oficjalne spotkanie i było to w Wojewódzkim Pucharze Polski (w poprzedniej rundzie wyeliminowali Płomień Turznica).

Ciekawie zapowiada się także spotkanie dwóch IV-ligowców, bo Rominta Gołdap zagra u siebie z Mrągowią Mrągowo. Do takiego spotkania doszło już w sierpniu w 1. kolejce forBET IV ligi - Rominta przegrał wtedy u siebie 0:3.

* Pary I rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski: Rominta Gołdap - Mrągowia Mrągowo, Cresovia Górowo Iławeckie - Warmia Olsztyn, MKS Jeziorany - Pisa Barczewo, GLKS Jonkowo - Pojezierze Prostki, Stomil II Olsztyn - Granica Kętrzyn, Wilczek Wilkowo - Znicz Biała Piska, KS 2010 Wrzesina - Tęcza Biskupiec, Victoria Bartoszyce - Śniardwy Orzysz, Jurand Barciany - Fortuna Gągławki, Junior Świątki - Vęgoria Węgorzewo, GKS Wikielec - Concordia Elbląg, Syrena Młynary - Motor Lubawa, Wel Lidzbark - Olimpia II Elbląg, PFT Sampława - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, Radomniak Radomno - Delfin Rybno, MKS Działdowo - Polonia Pasłęk, Granica Zagaje - Orzeł Janowiec Kościelny, Kormoran Zwierzewo - Huragan Morąg, Olimpia Kisielice - Polonia Markusy, MKS Miłakowo - Tęcza Miłomłyn, Iskra Narzym - Sokół Ostróda.

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 17, tylko w Jezioranach mecz zaplanowano na 17:30. Wtorkowy mecz LKS Różnowo - Błękitni Jurand Pasym 2:1.

EM