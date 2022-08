Odra przez Zabrze nie płynie

EKSTRAKLASA\\\ Trwa niesamowita passa Wisły Płock - w 6. kolejce Nafciarze pokonali 2:1 Koronę Kielce i mają już 16 punktów (5 zwycięstw i remis). Natomiast w Warszawie Legia szczęśliwie zremisowała 2:2 z Górnikiem Zabrze (do 83. min goście wygrywali 2:0). Mecz obejrzało ponad 23 tysiące kibiców, a na tzw. Żylecie zawisł zielony transparent z napisem „Fatalna sytuacja w Odrze, przyczyną gówno w wiodrze” oraz z namalowaną dziewczyną piorącą w rzece koszulki Górnika. Obok niej było wiadro z koszulką z numerem 10 i nazwiskiem Podolski. Transparent odnosił się do zatrucia rzeki oraz do obraźliwej dla śląskiego klubu przyśpiewki „Górnik Zabrze gówno w wiadrze”. „Wywołany do tablicy” Podolski natychmiast odpowiedział w mediach społecznościowych: „Słoiki nauczcie się geografii, Odra nie płynie przez Zabrze, ale widać żyleta tego nie wie. A może zapomnieliście, bo zaczadziła was Czajka i to gówno co Wam płynie pod nosem”.

Ciąg dalszy wymiany uprzejmości bez wątpienia nastąpi.

W ostatnim niedzielnym meczu 6. kolejki Piast Gliwice pokonał 4:0 Stal Mielec, a trzy gole zdobył Kamil Wilczek (23, 50, 55).

>>> Czołówka po 6 kolejkach: 1. Wisła Płock 16 (18:5); 2-3. Radomiak Radom, Legia Warszawa 11 (9:7); 4. Cracovia 10 (8:4); 5. Pogoń Szczecin 10 (8:6).

I LIGA\\\ W 7. kolejce Bruk-Bet Termalica Nieciecza wygrał 2:1 ze Stalą Rzeszów. Pierwszą bramkę dla gospodarzy z rzutu karnego zdobył Igor Biedrzycki, były zawodnik Stomilu. W składzie rzeszowskiego beniaminka cały mecz rozegrał natomiast Piotr Głowacki, kolejny były piłkarz „Dumy Warmii” (do Rzeszowa odszedł w 2019 roku).

* Czołówka tabeli po 7 kolejkach: 1. Wisła Kraków 16 (10:4); 2. ŁKS Łódź 15 (10:6); 3. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 14 (12:8); 4. Puszcza Niepołomice 13 (7:7); 5. Ruch Chorzów 12 (9:6).

II LIGA\\\ W ostatnim niedzielnym meczu Radunia Stężyca pokonała 4:2 (1:1) GKS Jastrzębie, natomiast w poniedziałek rezerwy Zagłębia Lubin wygrały 4:2 (2:0) z Hutnikiem Kraków.