Apetyt na awans jest wielki! Stomilanki Olsztyn z rozmachem rozpoczęły sezon [zdjęcia]

POWIEDZIAŁY PO MECZU

Justyna Libera:

— To był dobry mecz w naszym wykonaniu, jednak wiem, że stać nas na wiele więcej. Mamy ambicje i potencjał na awans do Ekstraligi. Bardzo się cieszę, że w debiucie w Stomilankach strzeliłam gola. Teraz czeka nas tydzień ciężkiej pracy i już myślami jesteśmy przy kolejnym spotkaniu.

Karolina Taranowska:

— Bardzo dobrze rozpoczęłyśmy sezon. Na początku spotkania było trochę chaosu, ale z każdą kolejną minutą byłyśmy coraz bardziej opanowane, konstruowałyśmy akcje i przez większość meczu przeważałyśmy. Pojedynek zakończył się dosyć wysokim wynikiem, z czego jesteśmy zadowolone. Bardzo się cieszę, że mogłam wyjść w podstawowej jedenastce. Jestem zadowolona ze swojej gry, chociaż momentami mogło wyglądać to lepiej. Myślę, że z każdym kolejnym meczem będę się czuła bardziej pewnie i krok po kroku razem z drużyną będziemy się zbliżać do osiągnięcia postawionego sobie celu.

Gabriela Kędzia:

— Bardzo cieszę się z postawy zespołu. W inauguracjach sezonu często pojawia się wiele niewiadomych. Przez pierwsze minuty meczu na boisku panowało trochę nerwowości, ale pierwsza strzelona bramka dodała nam pewności siebie, przeprowadzałyśmy sporo ataków, często znajdowałyśmy się w okolicach pola karnego Skry, co dało rezultat w postaci kolejnych bramek. W zespole widać iskrę, która z meczu na mecz będzie płonęła coraz bardziej. To dopiero początek rozgrywek, ale na pewno cieszy fakt, że sezon rozpoczęłyśmy w taki, a nie inny sposób. Chcemy narzucać swój styl gry, realizować założenia, być lepsze z meczu na mecz. Dążymy do tego, aby grać bezbłędnie, a po spotkaniach dopisywać sobie w pełni zasłużone trzy punkty.

źródło wypowiedzi: fb Stomilanek