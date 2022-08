Stomilanki rozpoczynają sezon. Klub zapowiada walkę o awans

PIŁKA NOŻNA\\\ Stomilanki przystępują do kolejnego sezonu I ligi kobiet. Olsztynianki w pierwszym spotkaniu zagrają na wyjeździe ze Skrą Częstochowa. Do meczu dojdzie w niedzielę (14 sierpnia) o 17.00. Drużyna prowadzona przez Dariusza Maleszewskiego zapowiada walkę o awans do Ekstraligi.