Czas na elektryzujące derby! Olimpia Elbląg gra u siebie ze Stomilem Olsztyn

WIEŚCI Z OBOZU STOMILU

W środę odbędzie się derbowe spotkanie województwa warmińsko-mazurskiego. Stomil Olsztyn zagra na wyjeździe z Olimpią Elbląg. Początek spotkania o godzinie 19:00. Mecz ten elektryzuje fanów obydwu drużyn, spotkanie obejrzy komplet publiczności, z czego 500 kibiców przyjedzie pociągiem z Olsztyna.

Piłkarze Stomilu w pierwszych czterech spotkaniach II ligi nie doznali jeszcze porażki. W ostatnim meczu przed własną publicznością wydawało się, że podopieczni Szymona Grabowskiego przegrają, ale charakterna gra do samego końca sprawiła, że olsztyński zespół uratował remis w starciu z Garbarnią Kraków.

Stomil do przerwy remisował 1:1, ale w ostatniej akcji przed przerwą czerwoną kartkę za faul ratunkowy obejrzał Lukáš Kubáň. Grająca w przewadze Garbarnia zdołała wyjść na prowadzenie po samobójczym trafieniu Jakuba Tecława. Goście nie utrzymali tego wyniku, bo Michał Karlikowski (który wcześniej strzelił gola dla Stomilu) wywalczył rzut karny, którego na bramkę zamienił Tecław, rehabilitując się tym samym za "swojaka".

Wcześniej olsztyńska drużyna zremisowała na wyjazdach z Polonią Warszawa i Kotwicą Kołobrzeg. Było także jedno zwycięstwo na własnym stadionie z Zagłębiem II Lubin. Dotychczasowe wyniki w tym momencie dla kibiców Stomilu są już jednak nieważne, teraz liczy się tylko i wyłącznie zwycięstwo w derbowym spotkaniu z Olimpią Elbląg.

Fani Stomilu po każdym meczu przypominają swoim piłkarzom, jak ważne jest derbowe spotkanie.

— Wiem, jak ważny jest to mecz — mówi Jakub Mądrzyk, bramkarz Stomilu Olsztyn. — Nie ma co sobie nakładać za dużo do głowy, trzeba podejść do meczu ze spokojem: wyjść, zrobić swoje i przywieźć do Olsztyna trzy punkty. Fajnie byłoby powtórzyć wynik z meczu z Zagłębiem II Lubin, chociaż dobrze byłoby też nie stracić tych dwóch bramek. Mam nadzieję, że zdominujemy Olimpię na jej stadionie i pokażemy swoją wyższość — dodaje golkiper Stomilu.

W tym meczu nie zagra na pewno wspomniany obrońca Kubáň, który przez minimum jedno spotkanie będzie musiał pauzować. W ostatnim pojedynku z powodów osobistych nie mógł zagrać Bartosz Waleńcik i wszystko wskazuje na to, że to on wskoczy do podstawowej jedenastki za pauzującego piłkarza pochodzącego z Czech.

W pojedynku ligowym z Garbarnią bardzo słabo funkcjonował środek pola, kiepsko grał Maciej Spychała i Shun Shibata. Zapewne jeden z nich zasiądzie na ławce rezerwowych, bo w sobotę impuls do dobrej gry dał zmiennik Sebastian Szypulski, pozyskany przed sezonem z GKS-u Wikielec.

Dla dwóch zawodników Stomilu będzie to szczególne spotkanie. Piotr Kurbiel i Michał Krawczun jeszcze w zeszłym sezonie byli piłkarzami Olimpii Elbląg. Przed startem rozgrywek 2022/23, jeszcze za namową Piotra Jacka, wybrali oferty Stomilu. Na pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony i są gotowi na to, że w Elblągu nie będą mile przywitani. Wkrótce opublikujemy rozmowę z Michałem Krawczunem.



WIEŚCI Z OBOZU OLIMPII

Minęło już dziesięć lat od ostatniego meczu o ligowe punkty pomiędzy Olimpią Elbląg a Stomilem Olsztyn. W sezonie 2010/2011 był remis 1:1 i zwycięstwo Stomilu 4:0. Jak będzie tym razem?

Piłkarze obu drużyn, jak do tej pory w tym sezonie grają ze zmiennym szczęściem. Stomil mając na koncie sześć punktów (1 zwycięstwo, 3 remisy) zajmuje szóstą barażową lokatę w tabeli. Z kolei Olimpia ma o jeden punkt mniej (1 zwycięstwo, 2 remisy, 1 porażka) i w klasyfikacji okupuje dziewiąte miejsce.

Elblążanie, wygrywając w minionej kolejce na wyjeździe z Pogonią Siedlce 1:0, przystępują do pojedynku ze Stomilem w dobrych nastrojach, a co najważniejsze — z dużą wolą walki i chęcią zainkasowania trzech punktów. Trener gospodarzy Przemysław Gomułka, który lubi rotować składem, na to spotkanie na pewno również dokona z dwóch zmian, prawdopodobnie w drugiej linii i w ataku.

Dzisiejsze spotkanie będzie swoistą walką o prymat w naszym województwie. W przerwie letniej do Olsztyna przenieśli się dwaj piłkarze Olimpii: Piotr Kurbiel i Hubert Krawczun, gdzie są podstawowymi zawodnikami i to dodaje dodatkowego smaczku temu pojedynkowi.

Tak na dobrą sprawę, trudno wskazać faworyta. Kto wytrzyma wojnę nerwów, który zespół okaże się skuteczniejszy, ten będzie opuszczał stadion przy ul. Agrykola z podniesioną głową. Derby mają to do siebie, że rządzą się swoimi prawami, a każdy rezultat w tym spotkaniu jest sprawą otwartą. Od ostatniego meczu ligowego Olimpii ze Stomilem minęła dekada. W tym czasie w obu klubach zmieniło się wiele, "przewinęły" się dziesiątki zawodników, spora ilość trenerów, działaczy, jednak pozostał fakt, że takie derby przyciągają uwagę wszystkich kibiców w województwie warmińsko-mazurskim i nie tylko.

Jeśli chodzi o fanów obu tych klubów, mówiąc szczerze, to nie pałają do siebie sympatią. Na mecz do Elbląga wybiera się spora ilość kibiców Stomilu, więc włodarze elbląskiego klubu, pod względem organizacyjnym, wszystko dopięli na ostatni guzik.

Początek spotkania wyznaczony został na godz. 19. Arbitrem tego meczu będzie Konrad Aluszyk (Toruń). Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi TVP Sport.