Zakończyły się rozgrywki PGNiG Summer Superligi. Ta dyscyplina to przyszłość!

Wracając do cyklu PGNiG Summer Superligi — w finale turnieju panów broniąca tytułu Petra Płock pokonała Gru Juko Piotrków Trybunalski po serii shot-out'ów. Pierwszego seta płocczanie wygrali bardzo wyraźnie, ale w drugim przegrali jednym golem.

— Cóż, typowa plażówka. Wygraliśmy dosyć gładko pierwszą partię, by drugą przegrać jednym golem. Taka jest właśnie ta dyscyplina. Najważniejsze jednak, że przed własnymi kibicami obroniliśmy tytuł. Atmosfera była cudowna — podsumował Bartosz Wojdak z drużyny Petry.

Złoto w rywalizacji kobiet wywalczyła drużyna Byczki Kowalewo Pomorskie, która w finale pokonała 2:0 Pyrki Poznań. W końcówce drugiego seta było sporo emocji, ale zawodniczki z Kowalewa Pomorskiego obroniły swoją przewagę.

— Wreszcie tytuł należy do nas i możemy świętować. Rzeczywiście, troszkę zrobiło się nerwowo w końcówce, ale jednak z zimną głową do tego podeszłyśmy i jakoś udało się nam tego seta wyrwać. Trzeba jednak pamiętać, że w takim sporcie, jak piłka ręczna plażowa, wszystko jest możliwe i każda bramka, czy za jeden punkt, czy za dwa oraz każda obrona się liczy. Ten turniej był najlepszym, jaki dotychczas przeżyłam i na pewno na długo go zapamiętam — mówiła Karolina Kosińska z zespołu mistrzyń Polski.

Brązowe medale wywalczyły zawodniczki MKS Eco Save Ochota Warszawa, które pokonały 2:0 Gru Juko Piotrków Trybunalski oraz zawodnicy SAS Gdańsk po wygranej z SPR GOKiS Kąty Wrocławskie 2:0. W sumie na boisku na Starym Rynku w Płocku zaprezentowało się szesnaście zespołów, które awans do finałów wywalczyły w turniejach eliminacyjnych.

Nagrody dla MVP turnieju otrzymali: Michalina Hołody z drużyny Pyrki Poznań oraz Marcin Węgrzyn z Piotrkowa Tryb.

— Płock to od lat stolica piłki ręcznej w Polsce w każdym wydaniu, i tym halowym, i tym na piasku. Tu odbywają się turnieje na najwyższym poziomie, przy pełnej frekwencji, bo publiczność dopisała. Cieszę się też, że dopisała pogoda, a organizacja stała na najwyższym poziomie. No i Petra mistrzem Polski! Więcej właściwie trudno było sobie wymarzyć — mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Rozgrywki PGNiG Summer Superligi zorganizowała Fundacja Modern Sport we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia sponsora strategicznego polskiej piłki ręcznej – PGNiG S.A. oraz miasta Płock.

W trakcie turnieju nagrodzono reprezentantki Polski do lat 18, które w czerwcu w Grecji zdobyły pierwszy dla naszego kraju brązowy medal mistrzostw świata w piłce ręcznej plażowej.

— To niesamowity sukces i jesteśmy niezwykle szczęśliwe, że to się wydarzyło. Włożyliśmy w to bardzo dużo pracy i to nie tylko na tym turnieju, ale przez ostatnie lata. To była ciężka praca tej grupy, środowiska piłki ręcznej plażowej i trenerów klubowych — mówiła Karolina Peda, trenerka medalowej drużyny.

Z rozwoju plażowej piłki ręcznej w Polsce i na świecie cieszy się wybitny reprezentant kraju, a dziś wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal, który w Płocku gratulował reprezentantkom U-18.

— Z czasem ta dyscyplina staje się coraz bardziej profesjonalna i moim zdaniem przyjdzie czas, że zawodnicy będą musieli podjąć decyzję, czy chcą uprawiać piłkę ręczną plażową, czy tę w hali. Mam nadzieję, że ta dyscyplina wejdzie do programu igrzysk olimpijskich i mając taki sukces, jaki osiągnęły chociażby te dziewczyny, możemy na to czekać i będziemy je wspierać — mówił Szmal.

— Kluczem do dobrego grania w piłkę ręczną plażową jest zrozumienia filozofii tej dyscypliny. I akceptacja tego, że piłka ręczna halowa i plażowa to są dwa zupełnie inne sporty. Nawet podczas zgrupowań bardzo często łapiemy się na tym, że porównujemy piłkę ręczną halową do piłki ręcznej plażowej, a to jest błąd — dodaje Peda.

Zakończone w niedzielę w Płocku rozgrywki to już szósta edycja PGNiG Summer Superligi. Plażowe rozgrywki z sezonu na sezon cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a PGNiG Summer Superliga jest uważana za drugi najlepszy pod względem sportowym i organizacyjnym cykl mistrzowski w Europie.

