Okręgówka zaczęła sezon

Przegrała też Łyna, ale mecz z Wilczkiem piłkarzom z Sępopola będzie się śnił nawet po zakończeniu kariery, i będzie to koszmar senny. Zacznijmy od tego, że Łyna zmarnowała stuprocentowe sytuacje przy stanie 0:0 i 0:1, a gdy Wilczek wygrywał 2:0, wtedy goście zmarnowali jeszcze rzut karny!

W drugiej połowie Łyna gola w końcu zdobyła, ale sędzia odgwizdał spalonego, po czym w 65. min Damian Gigielewicz został ukarany drugą żółtą kartką. Mimo osłabienia piłkarze z Sępopola mieli jeszcze trzy setki i poprzeczkę (wcześniej już dwa razy poprzeczkę obili), ale to nie był ich dzień, bo piłka za nic do bramki gospodarzy wpaść nie chciała. - Fajny mecz dla kibiców, ale dla nas fatalny - przyznał Paweł Dobrzyński, prezes Łyny.

* LKS Różnowo - Victoria Bartoszyce 1:4 (9 k - Włodarczyk 22 k, 75, Przychodzki 27, Gajkowski 55)

* Wilczek Wilkowo - Łyna Sępopol 2:0 (Radziwoniuk 8, Bandurow 9; czerwona kartka: 65 Damian Gigielewicz, Łyna)

* Vęgoria Węgorzewo - Śniardwy Orzysz 2:0 (Galiniewski, Gryczka)

* Mazur Pisz - MKS Korsze 1:7 (Barański 3 - Jędrzejewski 35, Trafarski 40, Kozłowski 47, 79, Harasim 68, 77, 80)

* Rona 03 Ełk - Mazur Ełk 0:5 (Chyliński 48, Wrotniak 56, 77, Gondek 59, 68)

* Błękitni Pasym - Żagiel Piecki 3:1 (Kozicki 45+2, Kulesik 49, Łukaszewski 77 - Polewaczyk 45+1)

* Warmia Olsztyn - Czarni Olecko 5:1 (Malanowski 24, 40, 54, Osowski 64, Dmochowski 66 - Matwiejczyk 35)

* MKS Jeziorany - Orlęta Reszel 1:0 (81 Salwowski)



GRUPA 1

1. Korsze 3 7:1

2. Mazur E. 3 5:0

3. Warmia 3 5:1

4. Victoria 3 4:1

5. Błękitni 3 3:1

6. Vęgoria 3 2:0

Wilczek 3 2:0

8. Jeziorany 3 1:0

9. Orlęta 0 0:1

10. Żagiel 0 1:3

11. Łyna 0 0:2

Śniardwy 0 0:2

13. Różnowo 0 1:4

14. Czarni 0 1:5

15. Rona 03 0 0:5

16. Mazur P. 0 1:7

W grupie 2 już na początku sezonu zmierzyły się aspirujące do awansu Polonia Pasłęk i Zatoka Braniewo. Ostatecznie wygrali gospodarze, ale zwycięstwo wcale łatwo im nie przyszło: przy stanie 2:2 zwycięskiego gola zdobył najlepszy snajper Polonii Radosław Lenart. Godne odnotowania jest także wysokie zwycięstwo Ossy Biskupiec Pomorski, która pod okiem nowego trenera Łukasza Suchockiego udzieliła ostrej lekcji Delfinowi Rybno.

Bardzo dobrze rozgrywki zainaugurował beniaminek Constract Lubawa. Podopieczni trenera Dawida Mederskiego na wyjeździe wygrali 4:1 z Kormoranem Zwierzewo, a ich zwycięstwo mogło być okazalsze, gdyby Rykaczewski wykorzystał rzut karny (trafił w poprzeczkę).

Bez wątpienia największą niespodzianką kolejki jest zwycięstwo Naki Olsztyn nad Unią Susz. Z przebiegu gry goście nie zasłużyli na porażkę, ale nie wykorzystali wielu sytuacji bramkowych.



* Barkas Tolkmicko - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 2:3 (1:1)

1:0 - Szymanowski (15), 1:1 - Neuman (40), 1:2 - Świniarski (47), 2:2 - Włodarczyk (90), 2:3 - Neuman (90+3)

* Ossa Biskupiec Pomorski - Delfin Rybno 6:1 (3:1)

0:1 - Rozentalski (3), 1:1 - Foj (25), 2:1 - Wiśniewski (33), 3:1, 4:1 - Konicz (36, 62), 5:1 - Wiśniewski (66), 6:1 - Konicz (68)

* Polonia Pasłęk - Zatoka Braniewo 3:2 (2:2)

0:1 - Drapała (15 samob.), 1:1 - Kuczkowski (21), 2:1 - Kamiński (24), 2:2 - Rynkowski (31), 3:2 - Lenart (79)

* Kormoran Zwierzewo - Constract Lubawa 1:4 (1:0)

1:0 - Góralski (38), 1:1 - Banach (53), 1:2, 1:3 - Rykaczewski (66, 69), 1:4 - Licznerski (90)

* Radomniak Radomno - Czarni Rudzienice 5:3 (3:1)

1:0 - Bartczak (10), 2:0 - Orzechowski (12), 2:1 - Dedek (30), 3:1 - Bartnicki (45), 4:1, 5:1 - R. Lewicki (48, 65), 5:2, 5:3 - Karczewski (72, 79)

* Naki Olsztyn - Unia Susz 3:1 (1:0)

1:0 - Oskierko (37), 2:0 - Zawadzki (54), 2:1 - Staniec (56), 3:1 - Fronczak (84)

* Start Nidzica - Iskra Narzym 1:1 (1:0)

1:0 - Bogusz (27), 1:1 - Rynkowski (69)

* Płomień Turznica - Błękitni Orneta 4:2 (2:1)

1:0 - Sadowski (25), 2:0 - Kiljański (36), 2:1 - Kurywczak (43), 2:2 - Homej (62), 3:2 - Burchard (82 k), 4:2 - Sadowski (90+1)



GRUPA 2

1. Ossa 3 6:1

2. Constract 3 4:1

3. Radomniak 3 5:3

4. Płomień 3 4:2

5. Naki 3 3:1

6. Polonia 3 3:2

Drwęca 3 3:2

8. Iskra 1 1:1

Start 1 1:1

10. Barkas 0 2:3

Zatoka 0 2:3

12. Czarni 0 3:5

13. Błękitni 0 2:4

14. Unia 0 1:3

15. Kormoran 0 1:4

16. Delfin 0 1:6