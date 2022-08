Tobiasz w bramce Legii

Tobiasz od początku rozgrywek znalazł się w podstawowej jedenastce zespołu z Warszawy, a po ograniu Piasta - wraz z Bartoszem Kapustką - przemówili do kibiców zasiadających na „Żylecie”, dziękując im za wsparcie. Mecz przy Łazienkowskiej obejrzało ponad 19 tysięcy kibiców.

Tobiasz na koniec zaintonował jeszcze przyśpiewkę „My kibice z Łazienkowskiej”, co natychmiast spotkało się z entuzjastycznym odzewem z trybun. Zazwyczaj z kibicami po meczu rozmawiali najstarsi i doświadczeni zawodnicy, tymczasem Kapustka i Tobiasz to jedni z młodszych piłkarzy w drużynie,

A z innych wydarzeń 4. kolejki Ekstraklasy warto zwrócić uwagę na niespodziewaną porażkę Cracovii w Mielcu i równie niespodziewane zwycięstwo Radomiaka w Białymstoku. Po raz pierwszy zremisował Widzew, który jednak po meczu we Wrocławiu ma olbrzymi niedosyt, bowiem w 39. minucie Bartłomiej Pawłowski nie wykorzystał rzutu karnego. Pojedynek obejrzało ponad 15 tysięcy widzów.

* Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom 1:2 (Gual 12 - Nascimento 63 k, Maurides 90)

* Lechia Gdańsk - Korona Kielce 0:1 (Nalepa 22 samob.)

* Legia Warszawa - Piast Gliwice 2:0 (Muçi 47, Mladenović 51)

* Stal Mielec - Cracovia 2:0 (Pestka 43 s, Domański 59 k)

* Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 0:0

* Warta Poznań - Pogoń Szczecin 1:2 (Zrelak 47 - \Grosicki 22, Ivanov 25 samob.)

* Zagłębie Lubin - Lech Poznań 1:1 (Łakomy 58 - Ishak 66 k)

* Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 (Paluszek 45)

* Wisła Płock - Miedź Legnica (poniedziałek, g. 18.55 Canal+ Sport)

PO 4 KOLEJKACH

1. Wisła* 9 10:1

2. Cracovia 9 7:2

3. Pogoń 9 6:4

4. Stal 7 7:4

5. Korona 7 5:4

6. Legia 7 5:4

7. Górnik* 6 4:2

8. Raków* 6 4:3

9. Śląsk 5 3:4

10. Zagłębie 5 2:3

11. Radomiak 5 4:6

12. Widzew 4 5:5

13. Jagiellonia 3 3:5

14. Lechia* 3 3:6

15. Warta 3 3:8

-----------------------------

16. Miedź** 1 2:3

17. Lech* 1 2:6

18. Piast* 0 0:5

* mecz mniej ** 2 mecze mniej