Remis Stomilu, zwycięstwo Olimpii

PIŁKA NOŻNA\\\ Po niezłym początku sezonu - pięć punktów w trzech meczach - drugoligowy Stomil miał ochotę na zwycięstwo z Garbarnią, niestety, czerwona kartka i samobój spowodowały, że olsztynianie do ostatnich minut musieli walczyć o remis. Natomiast Olimpia Elbląg komplet punktów wywiozła z Siedlec.

* Stomil Olsztyn - Garbarnia Kraków 2:2 (1:1)

0:1 - Karbownik (11), 1:1 - Karlikowski (22), 1:2 - Tecław (55 samobójcza), 2:2 - Tecław (87 k)

W pierwszej połowie oba zespoły miały kilka sytuacji bramkowych - dla Stomilu gola mogli zdobyć Kurbiel (z 5 metrów trafił w bramkarza), Żwir strzelił nad poprzeczką, a Spychała obok słupka. Niestety, tuż przed przerwą Kubań obejrzał czerwoną kartkę, w efekcie drugą połowę olsztynianie musieli grać w osłabieniu. Mimo to trener Stomilu nie zdecydował się na żadną zmianę, dokonując tylko zmian w ustawieniu składu, zacieśniając szyki obronne.

W 54. min Garbarnia mogła objąć prowadzenie po tym, jak w słupek uderzył Wojciech Słomka. Ale co się odwlecze... Minutę później goście stworzyli kolejną groźną sytuację, a dośrodkowanie w pole karne zakończyło się samobójczym trafieniem Tecława.

W tej sytuacji Szymon Grabowski dokonywał kolejnych zmian w składzie, jednak wynik zmienić się nie chciał. Wydawało się, że trzy punkty pojadą do Krakowa, lecz w 87. min po faulu na Jońcy rzut karny pewnie wykorzystał Tecław.

W środę w Elblągu derby województwa warmińsko-mazurskiego! Stomil zagra z Olimpią.

* Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (0:0)

0:1 - Stasiak (82)

* Inne mecze 4. kolejki, sobota: GKS Jastrzębie - Motor Lublin (18), KKS 1925 Kalisz - Górnik Polkowice 2:2, Znicz Pruszków - Zagłębie II Lubin 2:0, Wisła Puławy - Radunia Stężyca (18); niedziela: Lech II Poznań - Kotwica Kołobrzeg (16), Hutnik Kraków - Siarka Tarnobrzeg (15.55 TVP Sport), Śląsk II Wrocław - Polonia Warszawa (13).