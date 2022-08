Sokół, czyli wielka niewiadoma

Przed ligową inauguracją Sokół rozegrał już dwa mecze pucharowe. W zeszłą środę ostródzianie w rundzie wstępnej Pucharu Polski przegrali na wyjeździe 1:4 z GKS Jastrzębie (spadkowicz z I ligi), natomiast trzy dni później w rundzie wstępnej Wojewódzkiego Pucharu Polski ograli 5:1 Płomienia Turznica.

- Najbardziej się cieszę z tego, że po meczu w Turznicy nie mamy żadnych kontuzji - przyznaje trener Dominik Bednarczyk. - Potraktowaliśmy to spotkanie bardzo poważnie, bo był to jeden z elementów przygotowań do meczu w Radomiu. Byłem zadowolony z gry zespołu, który wypracował wiele sytuacji, ale najważniejsze, że nie obyło się bez urazów.

W Ostródzie po spadku zespół budowano praktycznie od nowa, bowiem z poprzedniego sezonu zostało jedynie trzech zawodników: Błażej Malinowski, Łukasz Święty i Jakub Mysiorski. Do kadry włączono także najbardziej wyróżniających się juniorów oraz ściągnięto zawodników z Polski i regionu.