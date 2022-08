W Nidzicy zagrają dla Ukrainy

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest niezmordowany Leszek Dublaszewski, prezes Fundacji Olsztyński Laur Sportowy. - Nie możemy być obojętni wobec tego, co się dzieje w Ukrainie. Nie możemy tego zaakceptować i przejść obojętnie. Musimy w miarę naszych możliwości pomagać i pamiętać - mówi Leszek Dublaszewski.

Ukraina walcząca z rosyjskim agresorem cały czas potrzebuje wsparcia i sobotnie spotkanie piłkarskie ma w tym pomóc. W trakcie meczu będą bowiem zbierane fundusze przeznaczone dla mieszkańców Ukrainy, którzy zostali zmuszeni uciec do Polski.

Gospodarzem meczu będzie miasto Nidzica, która zawsze chętnie bierze udział w takich sportowych inicjatywach. Samorządowców do zwycięstwa jako kapitan zespołu ma poprowadzić burmistrz Jacek Kosmala. Łatwo jednak mieć nie będzie, ponieważ Leszek Dublaszewski stanął na wysokości zadania i zmontował ciekawą drużynę piłkarską.

W bramce zobaczymy zatem Pawła Charbickiego, byłego bramkarza ekstraklasowego Stomilu Olsztyn. Poza tym zagrają były reprezentant Polski Adam Zejer i siatkarz Marcin Możdżonek, mistrz Europy z 2009 i mistrz świata w 2014 roku.

Do zespołu powołanie otrzymało także uczestnicy igrzysk olimpijskich: Maciej Sarnacki (judo), Adam Seroczyński (kajakarstwo), Mateusz Kamiński (kajakarstwo). W kadrze znaleźli się też parlamentarzyści: Iwona Arent, Paweł Papke, Janusz Cichoń i Michał Wypij. Drużynę poprowadzi natomiast Andrzej Nakielski, właściciel szkółki piłkarskiej Naki Olsztyn.

Z kolei drużynę samorządowców Nidzicy poprowadzi Andrzej Arcyz, radny gminy Nidzica, a w przeszłości zawodnik i trener miejscowego Startu. Do kadry powołano 21 zawodników i nikt nie odmówił uczestnictwa.

Oprócz meczu piłkarskiego odbędą się także imprezy towarzyszące. Dzieci będą mogły pozjeżdżać na dmuchanych zjeżdżalniach oraz wziąć udział w zabawach przygotowanych przez MOSiR. Będzie także przygotowany catering, głównie dania z grilla.